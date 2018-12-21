Son Dakika Haberleri: Aydın Gelinliği ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Gelinliği ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

50 dakika önce

Gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandıİZMİR'in Bornova ilçesinde, servis otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren 27 yaşındaki Feride Melike Kürecili, ailesinin yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tabutunun üzerine serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

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Gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, servis otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren 27 yaşındaki Feride Melike Kürecili, ailesinin yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tabutunun üzerine serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Geçen 19 Aralık akşamı, Mustafa Kemal Caddesi'nden Bornova Kaymakamlığı yönüre giden A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki, 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarpıp, araçtan inmekte olanların arasına aldı. Kaldırımda bulunanlardan servisten inen Feride Melike Kürecili yaşamını yitirirken, ablası Merve Kürecili Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Feride Melike Kürecili'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesinin yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Burada öğlende düzenlenen törene, Kürecili'nin ailesi, yakınları ile çalıştığı bir telekomünikasyon şirketindeki mesai arkadaşları katıldı. Genç kızın, üzerine beyaz gelinlik serilen tabutuna sarılan yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Kürecili'nin kardeşi Mustafa Kürecili'yi yakınları destek verdi. Kürecili'nin cenazesi kılınan namazın ardından Güzelçamlı Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan abla Merve Kürecili Uygun'un Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:29 Kaynak: DHA

Bornova, Kuşadası, Aydın, Güncel
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