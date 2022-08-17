Kadınların gece yarısı anlam verilemeyen tehlikeli kavgası - Son Dakika
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Kadınların gece yarısı anlam verilemeyen tehlikeli kavgası

17.08.2022 10:28
Kadınların gece yarısı anlam verilemeyen tehlikeli kavgası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilden inen 3'ü erkek 2 kadın kendi aralarında kavga ederken, kadınlardan birisi çevre yolunda yolun ortasında emekleyerek kaçmaya çalıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilden inen 3'ü erkek 2 kadın kendi aralarında kavga ederken, kadınlardan birisi çevre yolunda yolun ortasında emekleyerek kaçmaya çalıştı. Bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan bir otomobilden inen beş kişi kendi aralarında önce tartışmaya başladı. Kimsenin anlam veremediği kavgada öfkeli kadınların kavgasını erkekler bile güçlükle ayırdı. Kadınlardan bir tanesi çevre yolu üzerinde yolun ortasında emekleyerek kaçmaya başladı. Araçların hızla geçtiği yolda olay esnasında hiçbir otomobilin geçmemesi adeta faciayı önledi. Erkeklerden birisi, kendisini yolun ortasına atan kadını kucaklayıp otomobile bindirmeye çalıştı. Bu sırada aynı araçta bulunan diğer kadın emekleyerek karayolunun ortasına giden kadını tekme tokat dövdü. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameralara bu şekilde yansıyan ilginç olaydan sonra şahıslar yine aynı otomobil ile bölgeden ayrıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadınların gece yarısı anlam verilemeyen tehlikeli kavgası - Son Dakika

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