Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

26.09.2022 21:28
Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

C.E. (52) yönetimindeki 09 ND 232 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolunda bulunan bir alışveriş merkezi yakınlarında, yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeyen çalışan Gökçin Arslan'ın (48) kullandığı 09 AEY 432 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Arslan, metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre, tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

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Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu
Kaynak: AA

Denizli, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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