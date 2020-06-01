AYDIN Merhum Başbakan Menderes'in hayali yaşatılacak - Son Dakika

Merhum Başbakan Menderes'in hayali yaşatılacak

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde dünyaya gelen merhum Başbakan Adnan Menderes'in Yassıada günlerinde özlemle hasretini çektiği Çine Çayı kenarında söğüt ağaçlarının bulunduğu yere inşa edilen müze son aşamaya geldi.

Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi'nde doğup büyüyen ve Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından olan merhum Başbakan Adnan Menderes 1960 ihtilali sonrasında tutuklu bulunduğu Yassıada günlerinde yanına gelen eski İçişleri Bakanı olan İbrahim Ethem Menderes'e, "Bizim siyasette ne işimiz var. Eğer buradan sağ kurtulursam, çiftliğime gideceğim. Çine Çayı kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım. Aydın'a dahi gitmeyeceğim" ifadesini kullandığı yörede bilinip, anlatılıyor. Adnan Menderes'in hayalini kurduğu ancak altında oturamadığı söğütlerin bulunduğu Çine Çayı kenarına inşası devam eden müzesi tamamlanıyor. Müzede son çalışmalar devam ederken yakın bir zamanda açılacağı öğrenildi. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılarak yapımına başlanılan 90 dönüm mera arazisi üzerine kurulan müzenin içinde Adnan Menderes'e ait otomobili, çiftliğinde kullandığı traktörü ve yaşadığı dönemde kullandığı eşyaları sergilenecek. Müze içerisinde 2 yel değirmeni, 1 müze binası, 2 restoran, açık sergi alanı, otopark, organik ürün satış yerleri ile birde cami olacak.

ÇİFTLİĞİNDE SESİZLİK HAKİM

60 dönüm arazi üzerine kurulu Adnan Menderes'in çiftliğinde ise sessizlik hakim. Başbakanlık yaptığı dönemde Aydın'a geldiğinde kaldığı doğup büyüdüğü evi ise halen geçmişin izlerini taşıyor. Menderes ailesine ait 1200 dönüm ekili araziyi ise bölgedeki çiftçilik yapan vatandaşlar, kiralayıp pamuk, domates, mısır ve benzeri ürün ekerek geçimlerini sağlıyor.

'ÇOCUKKEN BİR KEZ GÖRDÜM'

Menderes'in anılarının memleketinde yaşayacağına değinen Çakırbeyli Mahallesi eski muhtarı 76 yaşındaki Mehmet Demir, "Rahmetli Adnan Menderes Yassıada da cezaevinde yatarken, yanına Ethem Menderes gidiyor. Adnan Menderes, İbrahim Ethem Menderes'e, 'Çok üzgün ve kırgın bir şekilde bizim ne işimiz vardı siyasette. Eğer buradan kurtulur gidersem. Çakırbeyli'deki çiftliğime gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım. Aydın'a dahil gitmeyeceğim' diyor. Kendisini burada inzivaya çekilmek istemiş. Söğütler tohumlardan dökülerek kendiliğinden çayın kenarında çıkıyor. Çok sık ağaçlıktı ekilip dikilmeyen yerler vardı. İçine girdiğinde kayıp olur yolu bile bulamazsınız. Adnan Menderes, başbakanken zaman zaman çiftliğine gelirdi. O dönemlerde ben çoçuktum. Çiftliğine geldiğinde kendisini görmüştüm. Herhangi bir konuşmamız olmadı" dedi.

'KÖPRÜ YAPTI İNSANLAR RAHATA KAVUŞTU'

Çine Çayı üzerinde1953 yılında yapılan köprünün en çok yörede yaşayan vatandaşları sevindirdiğine değinen Demir, "Adnan Menderes memleketine gelip giderken eksikliği fark edip, Çine Çayı üzerine köprü yaptırıyor. Köprü çalışmaları sürerken şimdi olduğu gibi o zaman muhalefet yapanlarda 'Adnan Menderes çiftliğine gitmek için köprü yaptı' diye eleştiriyor. Ama şu an köprüden geçen yöredeki 30 dağ köyünde yaşayanlar var. Benim çocukluğumda burada köprü yoktu. Annemle Aydın'a giderken Çine Çayı'ndan karşıya sal ile geçerdik. Tabi araç olmadığı için Aydın'a merkeple gidiyorduk. Merkebi sala bindirene kadar çok sıkıntılar yaşardık. Çok yağışlı havalarda salda çalışmıyordu. Çine Çayı çok coşkulu gelir ve Büyük Menderes Nehri ile birleşir. Ova adeta bir Ege denizine dönüşürdü. Köprü yapılınca buradaki insanlarda rahata kavuşmuştu" dedi.