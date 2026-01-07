Aydın'da "domuz eti ile kavurma ikramı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
Aydın'da "domuz eti ile kavurma ikramı" iddiasına yalanlama

07.01.2026 23:59
Aydın Valiliği, 2015 yılında gerçekleştirilen hayır etkinliğinde domuz eti ikram edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Valilik, o dönemde hiçbir resmi ihbar olmadığını ve 2016 yılında söz konusu şahsa ait adreslerde domuz eti tespit edildiğini açıkladı.

Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikram edildiği' iddialarına yönelik açıklama yapan Aydın Valiliği, hayrın 2015 yılında yapıldığını ancak domuz eti ile ikram iddialarına yönelik o dönemde herhangi bir ihbar veya resmi bir başvurunun olmadığını açıkladı.

"DOMUZ ETİ İLE KAVURMA İKRAMI" İDDİASINA VALİLİKTEN YALANLAMA

Aydın'ın Efeler ilçesinde domuz eti ile kavurma ikram edildiği yönünde çıkan iddialara ilişkin Aydın Valiliği'nden açıklama geldi. Söz konusu olayın 2015 yılında yaşandığının tespit edildiği ancak domuz eti ile ikram iddialarına yönelik o dönemde herhangi bir ihbar veya resmi bir başvurunun olmadığını açıklayan Valilik, 2016 yılında iddiada ismi geçen C.C. isimli şahsa ait adreslerde muhtelif miktarlarda domuz etinin ele geçirildiğini belirtti.

Söz konusu iddiaların 'güncel bir olaymış' şeklinde algı oluşturulduğu da vurgulanan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür.

"HERHANGİ BİR İHBAR VEYA RESMİ BAŞVURU YOK"

Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş, tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
