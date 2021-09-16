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Ayın vatandaşları ödüllendirildi - Son Dakika

Ayın vatandaşları ödüllendirildi

16.09.2021 16:56
Ayın vatandaşları ödüllendirildi, System.String[]

16 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİAyın vatandaşları ödüllendirildiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Eylül ayı oturumunda topluma örnek davranışlarda bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.

16 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Ayın vatandaşları ödüllendirildi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Eylül ayı oturumunda topluma örnek davranışlarda bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın başkanlığında yapıldı. Eylül ayının 'Ayın vatandaşları' da Büyükşehir Meclisi'nde ödüllendirildi. Başkanvekili Yıldız, bir yıldır 'Türkök Projesi'ne kemik iliği ve kök hücre nakli bekleyen hastalar için destek olan Rumelisiad ve Akademi Disleksi Merkezler Grubu adına Rumelisiad Gençlik Komitesi Başkanı Anıl Okan Şen'e teşekkür etti. Yapılan çalışmayla gönüllülerden alınan kök hücre numunelerini Kızılay alırken, numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderiliyor. Veriler havuza dahil olurken, mevcut hastaların kan değerleriyle karşılaştırılıyor. Herhangi bir eşleşme çıkarsa Sağlık Bakanlığı bilgi veriyor. Daha sonrasında bağışçıyla görüşüp, nakil sürecini başlatıyorlar. Anıl Okan Şen'e plaketini AK Parti Grup Sözcüsü Fethi Yıldız verdi.

Torunu ile birlikte hastane önünden geçen aşı karşıtı bir vatandaşı, güler yüzü ve tatlı dili sayesinde aşı olmaya ikna eden Hemşire Demet Özceylan'a da plaketini İmar Komisyonu Başkanı Turgay Yel verdi. Başkanvekili Yıldız, vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ayın vatandaşları ödüllendirildi
Ayın vatandaşları ödüllendirildi
Ayın vatandaşları ödüllendirildi

Kök Hücre, disleksi, Eylül, Bursa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ayın vatandaşları ödüllendirildi - Son Dakika


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