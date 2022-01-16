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Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı

16.01.2022 14:47
Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Ankara'da 2 gün önce yaşamını yitiren Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet Partisi Genel Başkan yardımcısı Ramazan Özen ve Aykut Edibali'nin eşi Filiz Edibali, çocukları Mehmet, Ahmet, Rabia ve Zehra Edibali katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aykut Edibali'nin cenazesi tekbirler eşliğinde taşınarak Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.


- İstanbul
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Marmara İlahiyat Camii, Millet Partisi, Aykut Edibali, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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