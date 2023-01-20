Ayla Tantuni Dubai'de Açıldı

Ülkemiz kendine has yemekleriyle globalde ilgi görmeye devam ederken, Akdeniz Bölgesi'nin incisi Mersin'in yöresel lezzeti tantuni, ülke sınırlarını aşarak yurt dışındaki gurmelerin tabağına konuk ediliyor. Son olarak serüvenine 2005'te İzmir Bornova'da başlayan Ayla Tantuni, Almanya'dan sonra yurt dışındaki yeni bayisini Dubai'de açtı. Ülkemize özgü yemekleri dünyaya tanıtmayı amaçlayan restoran, farklı ülkelerin gastronomisine de yenilikler katmayı hedefliyor.

Ülkemizin her bir bölgesinin farklı mutfak kültürüne sahip olduğu söyleyen Ayla Tantuni Kurucusu Rıza Şimşek, konuya dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Mersin, birçok kökenden insanın bir arada yaşadığı bir şehir olmasından dolayı birbirinden farklı lezzetlere de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de yörede en yaygın tüketilen ve herkes tarafından Mersin'le özdeşleştirilen tantuni. Akdeniz'in bu geleneksel lezzetini önce ülkemiz, sonra da dünyaya duyurma misyonuyla büyümeye devam ediyoruz. Mersin'in muhteşem ve vazgeçilmez lezzeti tantuniyi dünyanın dört bir yanındaki sevenlerine ve keşfetmek isteyenlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Yöresel lezzetlerimizin globaldeki bayrağını biz taşıyacağız"

Ayla Tantuni Kurucusu Rıza Şimşek, "İzmir'de başlayan serüvenimize kısa sürede İstanbul'u ekledik. Şu an iki şehrin de gözde semtlerinde 8 şubemizle hizmet veriyoruz. Her bir şubemizdeki faaliyetlerimizi, geleneksel lezzetlerimizi en kaliteli ve iyi şartlarda sunma vizyonuyla sürdürüyoruz. Şimdi ise sırada Dubai var. Burada açacağımız şubelerle eşsiz lezzetlerimizi Avrupa ve Arap yarımadası'nataşımakla kalmayıp, ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz. Gelecek dönemde Amerika'da da şube açarak yöresel lezzetlerimizin bayrağını biz taşımaya başlayacağız" dedi.