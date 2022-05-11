Aylin Cesur'dan TCK'da Değişiklik Öngören Kanun Teklifine Eleştiri: "Göstermelik, Tedbirimsi, Avara Kasnak Uygulamalardan Biri Olacak" - Son Dakika

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklik öngören kanun teklifini eleştirdi. Cesur, "Maalesef bu teklif, eksik ve çözümden çok uzak. Biz, bu teklife 'boşandığı eş' yerine 'kadına karşı', 'kadına ve çocuğa karşı' ibarelerinin eklenmesini istedik ancak önergelerimizi komisyonda reddettiniz. Keşke bizi şaşırtsanız. Milletimizin yarınlarını, umutlarını tükettiniz. Böyle göstermelik, tedbirimsi, avara kasnak uygulamalardan biri olacak bu teklif diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifin görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin üçüncü maddesi üzerinde söz alan Aylin Cesur, şunları söyledi:

"ANNELER GÜNÜ'NÜ UTANARAK KUTLUYORUZ: Pazar günü Anneler Günü'ydü. Ben de yeniden, başta kendi annem ve şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Maalesef sevinçle değil de hüzünle geçirdik Anneler Günü'nü. İçimiz buruktu ve utanarak kutluyoruz aslında Anneler Günü'nü bir süredir biz toplum olarak. Çünkü pazar günü, annesini kaybeden çocuklarımızın da çocukları için hayatını feda eden annelerin de evladı şehit olmuş ve gözünde yaş dinmeyecek annelerimizin de Anneler Günü'ydü. Samuray kılıcıyla hunharca katledilen Başak Cengiz'in annesinin de Anneler Günü'ydü. Özgecan Aslan'ın da annesinin Anneler Günü'ydü. Şule Çet'in, Emine Bulut'un ve aslında nisan ayında erkekler tarafından öldürülen 29 kadınımızın da Anneler Günü'ydü. Nisanda 52 tane şiddet gören kadından bir kısmı anneydi, bir kısmı da anne adayıydı ve yine istismar edilen 18 tane çocuğun annelerinin de Anneler Günü'ydü bu pazar.

SÜSLÜ SÖZLERLE KÜRSÜDEN ÖVÜNE ÖVÜNE ANLATTIĞINIZ BU YASA DA SADECE BİR KAĞIT PARÇASINDAN İBARET: Bakın, bu güzel ülkede geç kalan yasalarla yönetilemeyen şiddet olaylarından birinde 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü. 16 yaşında bir çocuk öldürüldü. 16 yaşında zorla nişanlanan bir kız çocuğu öldürüldü. ve Sıla Şentürk'tü o. İşte o Sıla, 16 yaşında kalacak artık, hiç yaş alamayacak ve Sıla, anne olamayacak. ve annesi, Sıla'yla çekilmiş fotoğrafları paylaşırken bir ömür ağlayacak Anneler Günü'nde. İşte 2022'nin Türkiye'sinde kız çocuklarımızı terk ettiğiniz kader, sizin budur işte. ve bugün, süslü sözlerle kürsüden övüne övüne anlattığınız bu yasa da sadece bir kağıt parçasından ibarettir. Başka hiçbir şey değildir. Kız çocuklarımız eğitim alsın, kendilerini yetiştirsin, özgür olsun, parasını kazansın, sevsin, istedikleri kişilerle aile kursunlar isteseydiniz eğer, bu yasayı değil, çok daha donanımlı, içinde kadınların, kızların fikirlerinin olduğu bir yasa ile gelirdiniz önümüze. ve içinde çok kıymetli kadın ve sağlık adına çalışan sivil toplum örgütlerimizin fikirlerinin olduğu bir yasa ile gelirdiniz. Bilim adamlarımızın olduğu, çağdaşlığın olduğu bir yasa ile gelirdiniz.

VİCDANINIZ HİÇ ACIDI MI ONLAR İÇİN: ve işte maalesef trajikomik hale gelmiş soru şu bugün, ülkemizde 6284 sayılı Kanun neden uygulanmıyor? Hiç düşündünüz mü? Mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarken onun altı olan bu kanunun hiç uygulanamaz hale geleceğini hiç aklınızdan geçirdiniz mi? ve bugün, uygulanmayan o kanunun orasına burasına bezeme yaparak yeniden önümüze konan bu kanun uygulanabilecek mi? Bunu hiç aklınızdan geçirdiniz mi? ve sadece ocak ayında 54 tane kadın cinayete kurban gitti. Bu yasayı doğru dürüst daha önce getirseydiniz. Vicdanınız hiç acıdı mı onlar için?

GÖSTERMELİK, TEDBİRİMSİ, AVARA KASNAK UYGULAMALARDAN BİRİ OLACAK: Maalesef bu teklif, eksik ve çözümden çok uzak. Biz, bu teklife 'boşandığı eş' yerine 'kadına karşı', 'kadına ve çocuğa karşı' ibarelerinin eklenmesini istedik ancak önergelerimizi komisyonda reddettiniz. Keşke bizi şaşırtsanız. Milletimizin yarınlarını, umutlarını tükettiniz. Böyle göstermelik, tedbirimsi, avara kasnak uygulamalardan biri olacak bu teklif diye düşünüyorum."