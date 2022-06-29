Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım - Son Dakika
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Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım

29.06.2022 10:09

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tecavüz etmeye yeltenip, çevredeki sesler sebebiyle korkan ve başına taşla vurduğu Ayşegül Aydın'ın ölümü sonrası tutuklanan Afganistanlı Muhammed Atikullah, verdiği ifadede kan donduran sözler kullandı. Ağırlaştırılmış müebbeti istenen Afgan katil, "Ayşegül'ü beğendim. Tenha yere geldiğimizde, habersizce boğazını sıktım. Sürükleyip, çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkarttım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim" dedi.

Geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Afgan Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip ederek ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismar girişiminde bulunan Muhammed Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurarak yaraladı. Korkan Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi daha sonra da Ayşegül'ü yaralı gördüğünü belirterek, çevredekilerden yardım istedi.

132 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada Muhammed Atikullah olay yerinde kaçtı, ardından jandarma ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından Muhammed Atikullah, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.

Ayşegül'ü ölüme yabancı uyruklu saldırgan o günü anlattı: Alkolün etkisiyle hoşuma gitti, arkadan yaklaşıp boğazını sıktım

"SÜRÜKLEYİP PANTALONUNU ÇIKARTTIM"

Muhammed Atikullah, ifadesinde, "Olay günü alkol aldım ve cami civarında dolaştığım sırada Ayşegül'ü gördüm. Alkolün etkisiyle hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde, arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım. Aniden baygınlık geçirip, yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip, çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkarttım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim. Biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı. Çantasındaki ıslak mendil ile ağzını ve yüzünü sildim.

Ayşegül'ü ölüme yabancı uyruklu saldırgan o günü anlattı: Alkolün etkisiyle hoşuma gitti, arkadan yaklaşıp boğazını sıktım

"SIRTIMA ALIP TAŞIDIM"

Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım. Yakın bir iş yerinden bir şahıs geldi. Bir araç durdu, sağlık ekiplerine haber vermelerini istedim. Kalabalık olunca biri kızı tanıdı ve ailesine bilgi verdiler. Olup bitenleri kenardan izledim hatta kız arabaya konulurken yardım ettim" dedi.

Ayşegül'ü ölüme yabancı uyruklu saldırgan o günü anlattı: Alkolün etkisiyle hoşuma gitti, arkadan yaklaşıp boğazını sıktım

"SADECE SOYUP TEKRAR GİYDİRDİM"

Olay nedeniyle "üzgün" olduğunu belirten Muhammed Atikullah, "Pelitli'de oturan bir tanıdığım, Afganistan uyruklu arkadaşımın yanına gittim. Kendime çok kızıyordum, sinirle elimi aynaya hızlıca vurdum. Ayna kırılarak camlar sol elimi kesti, kendi kendime yarayı sardım. Saklandığım evde jandarma ekipleri tarafından yakalandım. Elimi görünce ambulansla hastaneye götürdüler. Tedavi edilip, karakola götürüldüm. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım. Bu olaya her ne kadar kalkıştıysam da kaçmadım ve yardım çağırdım. Kıza herhangi bir cinsel eylemde de bulunmadım. Sadece soyup tekrar giydirdim, pişmanım" diye konuştu.

Ayşegül'ü ölüme yabancı uyruklu saldırgan o günü anlattı: Alkolün etkisiyle hoşuma gitti, arkadan yaklaşıp boğazını sıktım

"CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİ KESİNLEŞTİ"

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada iddianame, tamamlandı. İddianamede; otopsi tutanağı, şüpheli ifadesi, hastane raporları, kamera görüntüleri, olay yerinde tespit edilen materyaller ve kriminal inceleme tutanaklarından çıkarılan sonuçlar da yer aldı. Savcılık, olay yerinde yapılan incelemelerde; Ayşegül'ün sürüklendiği ağaçlık alan içinde bulunan kadın iç çamaşırı, çorap, açılmış içi boş ıslak mendil poşeti ve kullanılmış 2 ıslak mendil ile Muhammed Atikullah'a ait şort üzerinden alınan leke numunelerinde belirlenen meninin, benzer DNA örnekleri olduğunun tespit edilmesiyle şüphelinin Ayşegül'ü öldürmeden önce 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirdi.

Ayşegül'ü ölüme götüren yabancı uyruklu saldırgan o günü anlattı: Alkolün etkisiyle hoşuma gitti, arkadan yaklaşıp boğazını sıktım

ÖLÜM NEDENİ DE BELLİ OLDU

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, başına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan ve hastanede 132 gün yaşam mücadelesi veren Ayşegül Aydın'ın; kafa travması, boyun bölgesine yapılan baskıya bağlı gelişen beyin ödemi, beyindeki hasardan dolayı solunumun ciddi azalmasına bağlı beyin dokusunun tahribatı ve gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

22 EYLÜL'DE YARGILANMAYA TEKRAR BAŞLAYACAK

Muhammed Atikullah hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Atikullah, 22 Eylül'de Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım - Son Dakika
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