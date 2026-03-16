Ayşegül\'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı\'nın Adnan\'ından açıklama var

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olaydan kısa süre önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un genç kadının evinde bulunduğu ortaya çıktı. Gelişmenin ardından ünlü oyuncudan açıklama geldi.

OLAYDAN 1 SAAT ÖNCE EVDEYDİ

Eraslan'ın ölümünün ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Genç kadının olaydan yaklaşık bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'u evinde ağırladığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri Kurtuluş'un ifadesine başvurdu.

Yeraltı dizisinde Adnan karakterini canlandıran oyuncu Sunay Kurtuluş, ifadesinde Ayşegül Eraslan'ın kendisine şakayla tokat attığını, bu durumdan rahatsız olduğunu ve aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmelerin ardından Sunay Kurtuluş, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun avukatı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin yalnızca bilgisine başvurulmuştur" ifadelerini kullandı.