Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var

16.03.2026 09:55
Kağıthane'de evinde ölü bulunan Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, oyuncu Sunay Kurtuluş'un olaydan bir saat önce genç kadının evinde olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulan Kurtuluş, avukatları aracılığıyla bir de açıklama yaptı.

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olaydan kısa süre önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un genç kadının evinde bulunduğu ortaya çıktı. Gelişmenin ardından ünlü oyuncudan açıklama geldi.

OLAYDAN 1 SAAT ÖNCE EVDEYDİ

Eraslan'ın ölümünün ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Genç kadının olaydan yaklaşık bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'u evinde ağırladığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri Kurtuluş'un ifadesine başvurdu.

Yeraltı dizisinde Adnan karakterini canlandıran oyuncu Sunay Kurtuluş, ifadesinde Ayşegül Eraslan'ın kendisine şakayla tokat attığını, bu durumdan rahatsız olduğunu ve aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmelerin ardından Sunay Kurtuluş, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun avukatı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin yalnızca bilgisine başvurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan “The end“ paylaşımı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
İzmir’de balkondan düşen kadını aşağı ittiği iddia edilen eşi ve arkadaşı yakalandı İzmir'de balkondan düşen kadını aşağı ittiği iddia edilen eşi ve arkadaşı yakalandı
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Sakin sakin işini yaparken canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti Sakin sakin işini yaparken canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:20
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı’nı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 09:59:14. #.0.4#
