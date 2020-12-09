Ayten şef, Türkiye'yi 22 ürünü harmanladığı şef tabağıyla Londra'da temsil edecek - Son Dakika

Dünya Gurme Topluluğu iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması"nda iki kategoride birincilik kazanan belediye personeli Ayten Saner, ocak ayında Londra'da gerçekleştirilecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.

"WorldFood İstanbul Fuarı Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması"na katılan Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden şef Ayten Saner "Şef olarak kişiliğini göster" ve "En profesyonel hazırlanmış fotoğraf" kategorilerinde birinci oldu.

Saner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 çocuk annesi olduğunu ve 25 yıldır Türk mutfağıyla ilgilendiğini belirterek, annesi ve erkek kardeşinin aşçılık yaptığını, kız meslek lisesi yemek bölümünü bitirdiğini anlattı.

Branşının Türk mutfağı, zeytinyağlı ve tencere yemeği olduğunu belirten Saner, şu anda Kartepe Belediyesinde mutfak şefi ve eğitmen olarak çalıştığını bildirdi.

Uluslararası yemek yarışmalarında 2 gümüş ve 1 altın madalyası bulunduğuna işaret eden Saner, Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda sayısız birincilikler kazandığını söyledi.

Saner, yarışmalara çok önem verdiğini, aşçılığın tanıtılması ve gelecek nesillere taşınması açısından öncülük yaptığını vurguladı.

Dijital ortamda hünerlerini sergiledi

İstanbul'da 25-28 Kasım'da online düzenlenen "Türkiye Şefin En İyi Tabağı" yarışmasında 21 finalistin kıyasıya mücadele ettiğini anlatan Saner, yarışmaya katılan şeflerin, fotoğraf ve video paylaşımı yoluyla tamamen dijital ortamda hünerlerini sergilediğini belirtti.

Saner, jüri üyeleri arasında Fransa, Avusturya, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Avusturya, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden şeflerin, gurmelerin ve yemek yazarlarının bulunduğunu dile getirdi.

Bu yarışmaya ilk defa katıldığını söyleyen Saner, "Uluslararası bir yarışma ve dünyanın her tarafından şefler katılıyor. 'Ben bunlarla yarışabilir miyim?' diye düşündüm ve gerçekten global bir yarışma ve bir anda karar verdim, tarifimi hazırladım. Açıkçası içimde hep kazanacağımız hissi vardı çünkü tarifime çok güveniyorum. Tarifimde, Türkiye'nin her tarafından bir coğrafya vardı. Küçücük bir tabak, içinde 22 tane ürün var. O yüzden tabağıma çok inanıyordum ve başarı getirdi. Pandemi dolayısıyla fotoğraflı katıldık." ifadesini kullandı.

"Biraz Türk, biraz Fransız, biraz İtalyan karışımı bir tarif"

Saner, bu yarışmaya yaklaşık 500 şefin katıldığını, bunların içinden 21 şefin Türkiye finalinde yarıştığını vurgulayarak, Londra'da 22-25 Ocak 2021'de düzenlenecek uluslararası finalde, birçok ülkenin birincilerinin yarışacağını belirtti.

Tabağı hakkında da bilgi veren Saner, şöyle konuştu:

"Şu anda tabağıma baktığınızda çok basit bir tabak gibi gözüküyor. Mesela bir ayağında 4 adet değişik peynir var. Van otlu peyniri, Diyarbakır kengerli peyniri var, içinde kaymak var ve değişik otlar var. Tabağın diğer ayağında, doğadan tamamen Kartepe yöremizde yetişen otların içinde peynir çeşitleri var, dardı var. Diğer ayağın içinde de bir tane yumurta sarısı, onun üzerinde pastırmadan toz haline getirdiğimiz bir tuz var. Ada çaylı mantı ravioli. Biraz Türk, biraz Fransız, biraz İtalyan karışımı bir tarif olduğu için beğenilme özelliği de bundan kaynaklanıyor. Ravioli, İtalyan, Fransız bir isim. Biz onlarınkini kendi kültürümüzle birleştirdik ve coğrafi işaretli ürünlerimizi de kullandık. Türk mutfağının da aslında ne kadar geniş olduğunu, istenildikten sonra ne kadar güzel şeyler çıkabildiğini göstermeye çalıştığımı düşünüyorum."

"Kazanacağıma çok inanıyorum"

Londra'ya 2013 yılında zihinsel engelli çocuklara yemek eğitimi verilmesine yönelik hazırladığı bir proje kapsamında gittiğini bildiren Saner, burada eğitim de gördüğüne değindi.

Saner, üçüncü kez düzenlenen bu yarışmaya katılan Türk şeflere çeşitli ödüller verildiğini ancak altın madalya kazananın olmadığını kaydederek, "Londra'daki uluslararası final için heyecanım çok büyük, kazanacağıma da çok inanıyorum, yüreğimden de öyle geçiyor açıkçası. Tüm şefler için bu yarışmalar farklı bir heyecan yaratıyor." dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da şef Ayten Saner'i başarısından dolayı tebrik ederek, "Kartepe'mizin ve ülkemizin böylesine önemli yarışmalarda adının duyulması bizleri gururlandırmıştır. Ayten hanıma başarılarının devamını dilerken, dünya birinciliği için de destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.