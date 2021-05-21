Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - Son Dakika

Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

21.05.2021 19:12

Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor Şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle bir çok büyük gezi teknesi ile küçük balıkçı teknelerinin parçalanarak battığı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

BALIKESİR - Şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle bir çok büyük gezi teknesi ile küçük balıkçı teknelerinin parçalanarak battığı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ayvalık'ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar meydana getirdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı.

Meteorolojiye göre saatte 83 kilometre hıza ulaşan fırtına öğle saatlerinde dindi. Şiddetli fırtına ile ilgili Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Afad İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Gezi tekneleri sahiplerinden Ali Jale, pandemi döneminin hemen akabinde başlayacak olan turizm sezonu öncesinde yaşanılan afet sonucunda milyonlarca liralık teknesinin battığını belirterek, "Bu sabah saat 07.00 sıralarında batı yönünden tahminimce 50-60 knat şiddetinde bir fırtına esti. Genelde biz bu tür fırtınaları çok yaşarız. Ama bu fırtınalar sadece 5,10 dakika eser ve geçerdi. Ancak bu kez fırtına aynı şiddette yaklaşık bir saatten fazla sürdü. Birçok tekne battı ve birçoğu da ciddi hasar gördü. Bizim de burada yaklaşık 40 metre boyunda bir gezi teknemiz vardı. O da battı. Şu anda bizim teknemizle birlikte Ayvalık'ta irili ufaklı 80 tane tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı" dedi.

Yıllardır Ayvalık'ta bir balıkçı barınağı yapılması için ilçedeki gezi ve balıkçı teknesi sahiplerinin ısrarla bu konuda yetkililerden talepte bulunduğunu hatırlatan Ali Jale, "Ayvalık bir deniz kentidir. Biz yıllarca balıkçı barınağı diye diye haykırırken, bugünkü duruma işaret etmeye çalışıyorduk. Bunca ısrarımıza rağmen bugün bunların yaşanmaması gerekiyordu. Artık bu saatten sonra ister yapsınlar, ister yapmasınlar. Benden bu kadar" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ergin; "Ayvalık afet bölgesi ilan edilmeli"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanılan afetin ardından ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileyerek, "Sabah saat 06.30 gibi şiddetli fırtına ile başlayan afet, özellikle ilçe merkezinde sahile bağlı olan teknelerde çok ciddi hasara sebep oldu. Şu anda Ayvalık genelinde 80'in üzerinde teknemiz battı. Bunların 10 tanesi gezi teknesi ve Cumhuriyet Meydanı rıhtımında bağlı olan tekneler. Ciddi bir kayıp var. Ahşap tekneler denizde ahşap bir yığın haline dönüşmüş vaziyette. Turizm mevsimi öncesinde böyle bir afetin olması, zaten pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan insanlarımızı mağdur etti" dedi.

İklim değişikliklerinin son yıllarda afetleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Başkan Ergin, "Buna rağmen Ayvalık'ta sade bire tane balıkçı barınağı var, o da Cunda Adası'nda. Ayvalık bir kıyı kasabası. Denizcilik ve balıkçılıkla uğraşan bir yer. Deniz turizmi mevcut. Ama bakıldığında birden fazla balıkçı barınağına ihtiyacımız var. Balıkçı barınağı konusu yıllardır ihmal edilmiş bir konudur. Pandemiden dolayı sahil kasabalarına büyük kentlerden ciddi göler başladı. Bu yüzden de bizim de nüfusumuz arttı. Her gelen evini alıyor ve tekne sahibi oluyor ama bu tekneleri barındırabilecek bir alt yapımız yok. Bizim balıkçı barınağı gibi ciddi devlet yatırımlarına ihtiyacımız var. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Keşke bu tür kötü tecrübeler yaşamadan bu sorunlarımızı bizler anlatabilseydik. Maalesef bu tür kötü tecrübelerin ardından bu sorunları anlatabilme imkanımız olabiliyor. Üzüntülüyüz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizden Ayvalık'ta yaşanılan bu doğa olayının doğal afet kapsamına alınması gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle en azından buradaki insanlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabileceğimizi düşünüyorum. Destek olan herkese de şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

Balıkesir, Hisarcık, Fırtına, Ayvalık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu "Yürürlüğe girmeyecek" demişti! WhatsApp'tan kafa karıştıran Türkiye açıklaması Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem         
19:19
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz         
18:46
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi         
17:19
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te         
16:32
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Eski belediye başkanı yeni iş olarak çöp toplayıcılığını seçti Eski belediye başkanı yeni iş olarak çöp toplayıcılığını seçti         
14:09
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 20:21:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement