Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.03.2022 00:57
Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmen Yunan unsurlarınca fark edildi.

Yunan unsurlarının önlerini kesip, botlarını patlatarak Türk karasularına geri itilen 26 göçmen, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki bir bot tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı Yunanistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 01:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement