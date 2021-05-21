Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı - Son Dakika

Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı

21.05.2021 10:38
Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı, evlerde hasar oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı, evlerde hasar oluştu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana geldi.

Kıyılarda bulunan bazı teknelerin batmasına neden olan fırtınadan, binaların çatı ve pencereleri de zarar gördü.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanma ve can kaybı bulunmadığı aktarılarak "Fırtınanın bugün öğle saatlerinde sona ermesi beklenmektedir. AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır. Fırtınadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olumsuz hava koşullarının devam ettiği saatlerde dikkatli davranmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı

Cunda Adası, Balıkesir, Ayvalık, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı - Son Dakika


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