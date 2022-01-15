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Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu Açıklaması

15.01.2022 17:47
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu Açıklaması

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normal devletler arası ilişkilerden öte kardeşlik ilişkisine dayandığını, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir model olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normal devletler arası ilişkilerden öte kardeşlik ilişkisine dayandığını, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir model olduğunu belirtti.

Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Türk Devletleri Teşkilatı ve Azerbaycan" başlıklı konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın jeopolitik konumunu anlatan Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin çok eskiye uzandığını dile getirdi.

Mammadov, uzun yıllar geçmesine rağmen Türk halkıyla hiçbir şeyin ayrılmadığını ve ayrılmasının da mümkün olmadığını belirterek, "Bir milletin iki devleti var. Biri buradadır, diğeri Azerbaycan'da." dedi.

Azerbaycan'ın 70 yıl Sovyetler Birliği bünyesinde kaldığını hatırlatan Mammadov, "Ama yine de kimliğimizi, adetimizi, ananemizi, değerlerimizi, ilişkimizi kaybetmedik." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinin normal devletler arası ilişkilerin üstünde, akrabalık ve kardeşlik ilişkisi bulunduğunu dile getiren Mammadov, Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte başardığı projelere değinerek, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu projesi örneklerini paylaştı.

"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bir model"

Azerbaycan'ın bu projeleri gerçekleştirmesinde Türkiye'nin desteğinin çok önemli olduğunu, bu projelerin herkesin ihtiyacına cevap verdiğini kaydeden Mammadov, "Türkiye hiçbir devlete karşı tehdit yaratmıyor. Türkiye yaratılan tehditlerin önüne çıkıyor. Azerbaycan da aynı şekilde. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bir model." değerlendirmesini yaptı.

Mammadov, iki ülke ilişkilerinin köklü olduğuna dikkati çekerek, "Siyasetimiz olmadığı anda ekonomimiz de batacak, halklarımız da fakirleşecek, devletlerimiz de parçalanacak. Bizi tehdit edecekler. Bizim en önceliğimiz, siyasetimizdir. O siyasetimiz, halklarımızın dostluğuna kardeşliğine cevap vermelidir. Türkiye olmadığında Azerbaycan da olmayacak, Azerbaycan olmadığında Türkiye de zayıf olacak." diye konuştu.

"Azerbaycan ordusu Türk modeli üzerine kuruldu"

Azerbaycan'ın Türkiye'de yalnızca enerji sektörüne 19,5 milyar dolar yatırım yaptığını aktaran Mammadov, "Türkiye'nin Savunma Bakanlığının savunma sanayisinin faydasını kim görüyor? Biz görüyoruz. Azerbaycan ordusu Türk modeli üzerine kuruldu." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine değinen Mammadov, bu teşkilatın büyük küçük diğer tüm teşkilatlardan farklı olarak "doğal olduğunu", bu teşkilatı bu devletlerin vatandaşlarının istediğini söyledi.

Kazakistan'daki olayları nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruyu Mammadov, "Sosyal problemler, iç faktörler de büyüktü. Bu meydana gelen olayları kullananlar da çoktu." diye yanıtladı.

Mammadov, öte yandan "dünyanın en büyük Türk devletinin" bu olaylardan sonra sağlam kalmasının önemine vurgu yaparak, "Devletin bağımsızlığının korunması için, sınırlarının toprak bütünlüğünün korunması için ne gerekiyorsa onu vermek lazım." ifadesini kullandı.

Çok zor durumlar yaşandığını kaydeden Mammadov, Kazakistan'ın ve Kazak halkının bu olaylardan sonra biraz daha güçleneceğini söyledi.

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Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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