Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 48 köyün daha kurtarıldığını açıkladı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu Fuzuli'de 11, Cebrayıl'da 8, Gubadlı'da 12, Zengilan'da 3, Hocalı'da 3, Hocavend'de 8, Laçın'de ise 3 köyü işgalden kurtardı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aliyev, "Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinde Aşağı Güzdek, Govşatlı, Mirzecamallı, Şekercik, Merdinli, Şıhlı, Garamemmedli, Dövletyarlı, Hacılı, Hüseynbeyli, Saracıq, Cebrayıl bölgesinde Galacıq, Mollahasanli, Asgerhanlı, Yukarı Nüsüs, Aşıg Melikli, Niftalılar, Gerer, Çelebiler, Zengilan bölgesinde Sobu, Garagöz, İsgenderbeyli köyleri, Bartaz kasabası, Bartaz, Sığırt, Şükürataz ve 5 isimsiz stratejik tepe, Gubadlı bölgesinde Karamanlı, Hendek, Hamzali, Mahrızlı, Hal, Ballıkaya, Ulaşlı, Tinli, Hocahan, Boyuneker, Garaqoyunlu, Çereli, Hocalı bölgesinde Şuşakend, Muhtar, Daşaltı, Hocavend bölgesinde Mets Tağlar, Salaketin, Zoğalbulag, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zerdanaşen, Şeher, Laçın bölgesinde Gülebürd, Sefiyan ve Türkler köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den itibaren gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sonucunda 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)