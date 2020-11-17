Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti

17.11.2020 14:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, ilk ziyaretlerini işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebyarıl kentlerini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, ilk ziyaretlerini işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebyarıl kentlerini ziyaret etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cephe bölgesini ilk kez Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti. Füzuli kentini ziyareti sırasında eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte, Füzuli bölgesinden Şuşa'ya karayolu yapımını inceledikten sonra konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarıldıktan sonra düşman bize karşı direnmenin bir anlamı olmadığını anladı. Şuşa işgalden kurtarıldıktan bir gün sonra, kahraman Azerbaycan ordusu 70'ten fazla yerleşim yerini işgalcilerden kurtardı. Aslında bu, düşmana vurulan son darbe oldu. Düşmanın 10 Kasım'da fiilen teslimiyete imza atması tesadüf değil. Şuşa'nın işgalden kurtarılması bizim gücümüzü gösterdi. Ordumuzun profesyonelliğini, askerlerimizin cesaretini ve kahramanlığını gösterdi" dedi.

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağını söyledim"

Şuşa'nın kurtarılmasının büyük bir profesyonellik ve cesaret gerektiren bir operasyon olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu operasyonun dünya harp tarihinde özel bir yeri olacağına inanıyorum. Çünkü kahraman askerlerimiz Şuşa'yı dağlardan, ormanlardan, patikalardan geçerek sadece hafif silahlarla kurtardılar. Şuşa'nın işgalden kurtarılması bizim şanlı zaferimizdir. 17 yıl içinde Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili olarak defalarca sözümü söyledim. Azerbaycan'ın tarihi topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi söyledim. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün hiçbir zaman müzakere konusu olmadığını ve olmayacağını söyledim. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağını söyledim. Barış yoluyla olmazsa, askeri yolla bunu yapacağımızı söyledim. Açıklamalarım her yerde yayımlandı. Ben bu sözleri söyledim ve yaptım. Hiçbir statü söz konusu olamaz. Tek bir Azerbaycan devleti var. Çok uluslu, çok dinli ilerici bir Azerbaycan devleti var. Tüm Azerbaycan vatandaşları, bütün milletlerin ve dinlerin temsilcileri barışçıl bir ortamda normal yaşam sürüyorlar. Ermeni halkı da bu şekilde yaşayacak. Bizim Ermeni halkıyla işimiz yok" diye konuştu.

"Düşmanı teslimiyet anlaşmasını imzalamaya zorladık"

İhtilafın askeri aşamasının sona ermesi ve siyasi çözüm aşamasının başlamasından bahseden Aliyev, "Halihazırda ihtilafın siyasi çözümü aşamasındayız. Azerbaycan bu aşamada da istediğini elde ediyor ve edecek. İhtilafın askeri aşaması sona erdi. Şuşa'nın ve 9 Kasım'da 70'ten fazla yerleşim biriminin işgalden kurtarılması, ihtilafın askeri aşamasına son verdi. İhtilafın ve İkinci Karabağ Savaşının başında da söylemiştim, bugün de büyük bir gururla söylüyorum. Sorunun askeri-siyasi çözüm yolları vardı ve Azerbaycan bunu savaş meydanında kanıtladı. Düşmanı teslimiyet anlaşmasını imzalamaya zorladık ve böylece bizim bugüne kadar işgal altında tutulan Ağdam, Laçın ve Kelbecer kentlerimiz önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a geri verilecek. Kötü niyetli düşman bugün de barbarlık yaparak evleri, okulları yakıyor, ağaçları kesiyor. Bütün dünya bunu görüyor, bütün önde gelen uluslararası televizyon kanallar bunu yayımlıyor. Ne vicdan var, ne utanma, ne de ahlak. Bu nedenle İkinci Karabağ Savaşında elde edilen zafer tarihi bir öneme sahip. Bu, sadece Azerbaycan'ın topraklarını işgalcilerinden kurtarması meselesi değil. Bu, aynı zamanda tüm dünyaya, tüm işgalcilere sonlarının böyle olabileceğini gösteriyor. İşgalcilerin sonu bu şekilde olacak. Bugün, bu güzel temel atma töreni büyük bir sembolik öneme sahip. Kurtarılan Füzuli bölgesinin köylerinden Fizuli şehrine, Fizuli şehrinden kurtarılmış Şuşa şehrine yeni bir yol inşa ediyoruz. Bu yol hiç olmadı. Azerbaycan vatandaşları muhtemelen Sovyet döneminde Şuşa'ya giden yolun Ağdam-Hankendi-Şuşa yolundan geçtiğini biliyorlar. Şu anda bu yolu kullanmak henüz mümkün değil. Azerbaycan halkını bu harika olaydan dolayı bir kez daha yürekten kutluyorum. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

Aliyev Hudaferin Köprüsünde incelemelerde bulundu

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Aras Nehri üzerinde bulunan ve Azerbaycan ve İran'ı birbirine bağlayan Hudaferin köprüsünde de incelemelerde bulundu. - BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti

İlham Aliyev, Azerbaycan, Karabağ, Fuzuli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti - Son Dakika


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