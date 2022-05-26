Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

26.05.2022 19:17

Üsküdar Üniversitesi'nde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle konferans düzenlendi.

Üsküdar Üniversitesi'nde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle konferans düzenlendi.

"28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet ve Bağımsızlık Günü" kapsamında gerçekleştirilen konferans, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının söylenmesiyle başladı.

Açılışta konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Azerbaycan ve Türkiye'nin "iki devlet tek millet" sözüyle kadim birer kan kardeş ülke olduğunu, bu nedenle etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Alan teorisinin sosyal psikolojide önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Tarhan, "Yaşam alanı ile davranışı etkileyen güçler karşılıklı bağımlılık içinde bulunurlar. Birey veya grup, birbiriyle karşılıklı etkileşen bu öğelerin dinamik bir bütünüdür. Bu bağlar ne kadar önemli ve kalıcı bağlarsa, dünyada söz sahibi olabilme, haksızlıklara karşı durabilme ve zalimlere karşı durarak bazı şeyleri düzeltebilme imkanı tanır." ifadelerini kullandı.

Toplumu bir arada tutan bağların neler olduğunun tespitinin ardından tarih ilminin de devreye girdiğini ifade eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Tarihsel süreçlere bakıldığında da kardeş Azerbaycan'la dilimiz, eğlencelerimiz, acılarımız, geleneklerimiz, zevklerimiz çok birbirine benzer. Bunlar bizim en önemli kültürel ortak alanımızı oluşturuyor. Bu önemli değerleri sürdürmek ve geliştirmek gerekiyor. Bu dijital çağda da çocuklarımıza bu değerlerimizi medya öğretiyor. Dolayısıyla bizi oluşturan değerlerimizi ve hikayelerimizi, yaşantılarımızı sadece ailelerle değil dijital medyayla dünyaya aktarmak gerekiyor. Üsküdar Üniversitesi olarak akademik anlamda da Azerbaycanlı kardeşlerimizle ortak projelerimizi ve yer değiştirme programlarını uyguluyoruz ve hız kesmeden bunu sürdüreceğiz."

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı KİAMP Türkiye Genel Koordinatörü Elvin Abdurahmanlı da Üsküdar Üniversitesine anlamlı ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek, "Bu vesileyle 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet ve Bağımsızlık Günü kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutluyorum. İnşallah nice seneler bağımsızlık günlerini kutlamak nasip olur." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı İletişim Başkanı Vesile Zeynalova ise kardeş Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü iki kardeş ülkeye de hayırlı olsun. Nice seneler Türkiye ile birlikte kardeşliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'ın da katıldığı programın sonunda Zeynalova ile Tarhan karşılıklı plaket takdiminde bulundu.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

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Kaynak: AA

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