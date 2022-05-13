Azerbaycan'ın Gence şehrinde Türk şehitleri abidesinin temeli atıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Gence şehrinde, Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anısına yapılacak abidenin temeli atıldı.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğundan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen temel atma törenine Başkonsolos Zeki Öztürk, Vali Niyazi Bayramov, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Genceliler katıldı.

Başkonsolos Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ı Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtarmak için 1918'de yardıma gelen Kafkas İslam Ordusu isimli Osmanlı ordusunun burada ilk çatışmada 13 şehit verdiğini ve şehitlerin Şah Abbas Camisi'ne yakın bir yerde defnedildiğini anlattı.

Öztürk, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için kardeşlik uğrunda canlarını feda eden 13 kahraman Mehmetçiğin anısını yaşatmak amacıyla defnedildikleri yere yakın bir alanda şehitlik abidesinin yaptırılmasının Gence Valiliğince uygun bulunduğunu kaydetti.

Abidenin projelendirilmesinin Azerbaycan- Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) tarafından sağlandığını bildiren Öztürk, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın girişimiyle Türk ve Azerbaycan iş insanlarının da abidenin yapımına destek verdiğini belirtti.

Kafkas İslam Ordusu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi. Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan 1000 kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerlerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor.