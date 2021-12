Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev, vefatının 18'inci yılında anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev, Sarıyer'deki anıtının önünde hasret ile anıldı. Anma törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve çok sayıda kişi katıldı.

VASİYEYİ KARABAĞ'IN SUŞA'NIN İŞGALİNDEN KURTARILMASIYDI

Haydar Aliyev'in vasiyeti Karabağ'ın özellikle Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıydı. Oğlu İlham Aliyev, baba vasiyetini yerine getirdi. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmine Mustafayeva "Haydar Aliyev'in ruhu bugün şaddır. Biz onu her zaman kendi halkına, devletine, milletine çok derin hislerle bağlı olan, sonsuz sevgiyle seven bir lider gibi hatırlıyoruz. Haydar Aliyev devletinin gelişmesini, bağımsızlığını her şeyden üstün tutmuş sonsuz çabalar sarf etmiştir. 18 yıldır aramızda yok ama her zaman bizim yüreğimizde, kalbimizde ve hatıralarımızdadır" diye özlemini ifade etti.

"BIRAKTIĞI MİRASLA AZERBAYCAN HER ALANDA GELİŞİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ zaferine giden yolu Haydar Aliyev'in başlattığını hatırlatarak, "Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkının tarihinde Azerbaycan devletinin tarihinde müstesna bir ehemmiyeti vardır. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgal siyasetine baktığımızda burada ilk olarak Haydar Aliyev onların önünde duran engeldi. 80'li yılların sonunda rahmetli önderin SSSB Merkezi Komitesi'nden uzaklaştırılması ve bundan sonra Azerbaycan halkına karşı bu menfur siyasetin başlamasının bugün sonuçlarını görüyoruz. Bu yüzden de onların karşısında en büyük siper ulu önderdi. 44 günlük Vatan savaşında Baş Komutan'ın önderliğinde Azerbaycan halkı o topraklara geri döndü ve gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Bugün Ulu Önder'in bıraktığı mirasla Azerbaycan devleti her alanda gelişiyor, uluslararası camianın değerli bir üyesi. Ülkemizin uluslararası seviyede nüfuzu herkesin gözü önünde" dedi.

Haydar Aliyev'in tecrübesine yakın şahitlik edenler de onu anlattı. Dr. Akkan Suver: Haydar Aliyev başmühendisti. Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattını yarattı. ve Haydar Aliyev başkomutandı. Onun fikirleri ile bugünkü silahlı kuvvetler ayakta duruyor. Ebediyete intikalinin 18. yılında haklılığı tescil edilen bu büyük insanı rahmet saygı ve özlemle anıyorum.

HAYDAR ALİYEV ÖMRÜNÜ AZERBAYCAN'A ADADI

Ömrünü hem Sovyet hem de bağımsızlık döneminde ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların sevgisini kazanan Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli Lider" unvanıyla yaşatılıyor. Sovyetler Birliği'nde üst düzey görevlerde bulunan, bağımsızlıktan sonra iç savaş tehlikesi, Karabağ Savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele eden ülkesinin başına geçerek kurtarıcı rolü oynayan Aliyev, Azerbaycan'da saygı ve minnetle hatırlanıyor.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak Azerbaycana liderlik yapan, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti ve 15 Aralık'ta Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedildi.

OĞLU İLHAM ALİYEV, BABA VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Haydar Aliyev'in en büyük arzusu, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıydı ve bunu oğlu İlham Aliyev'e vasiyet etmişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkomutanlığındaki Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtararak Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi.