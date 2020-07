Azerbaycan Türkleri, Ermenistan krizini değerlendirdi - Son Dakika

Azerbaycan Türkleri, Ermenistan krizini değerlendirdi

Seyidov, " Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylüyor"

UŞAK - Uşak Üniversitesi Diaspora Gençleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında, Ermenistan'a tepkiler gösterildi. Açıklama yapan il Koordinatörü Ramin Seyidov," Ermenistan terörist, Vandal, işgalci ve şoveniz bir devlettir" dedi

Basın açıklaması Uşak Merkez'de bulunan Ata Park'ta düzenlendi. Düzenlenen açıklamada Uşak Üniversitesi Diaspora Gençlerinden 15 Azerbaycan Türkü öğrenci katıldı. Yapılan açıklamaların ardından "Karabağ bizimdir bizim olacak" ve "Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık" sloganları atıldı. Düzenlenen basın açıklamasında, Uşak Üniversitesi Diaspora Gençleri İl Koordinatörü Ramin Seyidov, 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'a karşı işgal saldırısında bulundu. Ağır silahlar kullanarak Azerbaycan mevzilerini bombaladılar. Bununla da yetinmeyip sivil halkı hedef alarak ateş açtıklarını ifade etti. Konuşmasına devam eden Seyidov, "Onlarca sivil vatandaş ve bizleri koruyan askerlerimiz şehit oldular. Bu olaylar sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, konuşmalarında Ermenistan'ın işgalci saldırılarının devam etmesi taktirde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Azerbaycan Ordusuna destek olarak gideceğini belirttiler. Ayrıca Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Ermenistan'a 'Akıllarını başlarına alsınlar' dedi. Zaten Türkiye, her zaman olası savaş durumunda açık açık her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylüyor. Ne mutlu biz Azerbaycanlılara ki Türkiye gibi kardeşimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözlere istinaden, biz de 'Türkiye'nin sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' diyoruz. Ermenistan her taraftan bize karşı saldırılar düzenledi. Tabi bizim askerlerimiz de bu saldırıların karşısında dik durdu ve düşmana gereken cevabı verdi. Görüyorsunuz, Ermenistan'ın haksız, işgalci olduğuna dair uluslararası kanunlar olmasına rağmen, hala işgalci politikayı sürdürüyor. Demek ki neymiş? Ermenistan terörist, Vandal, işgalci ve şoveniz bir devlettir. Ayrıca şuan işgal altında bulunan Karabağ'daki Ermenileri çıkaracaktır. Çünkü Karabağ Azerbaycan toprak bütünlüğüne aittir ve Azerbaycan toprağıdır" dedi.