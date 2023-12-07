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Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış sinyali! Esir takası yapacaklar - Son Dakika
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Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış sinyali! Esir takası yapacaklar

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış adımları atılıyor. Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.

07.12.2023 - 22:22,  Güncelleme: 22:44
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Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak, barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit ettiler.

Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı "Tek Vatan Harekatı" ile Ermenistan'ın işgali altındaki 5 kent merkezinin kurtarılmasının ardından Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

BARIŞ MÜZAKERELERİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti. Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Uluslararası İlişkiler
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Ermenistan, Azerbaycan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış sinyali! Esir takası yapacaklar - Son Dakika
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