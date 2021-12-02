Azerbaycan ve Türkiye, Karabağ'ı mayınlardan temizliyor - Son Dakika

Azerbaycan Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ı mayın ve patlamamış mühimmattan temizliyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da Azerbaycan Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı mayın arama ekiplerinin sürdürdüğü, mayın ve patlamamış mühimmatları temizleme çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada bölgedeki güvenliğinin sağlanması, yollardaki mayınların temizlenmesi, dağlık ve geçişi zor bölgelerde bulunan Azerbaycan birliklerinin mevzileri doğrultusunda yeni ikmal yollarının yapılması için mayın temizleme ve mühendislik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sadece 22 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Terter-Goranboy illeri yönündeki yeni yolların yapımı sırasında 537 Ermeni anti-personel mayınının ve 101 anti-tank mayınının bulunarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bugüne kadar, işgalden kurtarılan bölgelerde mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından toplam 13 bin 177 hektar alanın mayınlardan temizlendiği, 616 kilometre yol döşendiği, 16 bin 860 mayın ve patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yerleşim yerlerini ve ekilebilir alanları mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizleme çalışmalarında Türkiye Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT) kullanıldığı aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)