Azez'in başarılı öğrencileri Gaziantep gezisiyle ödüllendirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden arındırılan Suriye'nin Azez kentindeki okullarda başarı gösteren öğrenciler, Gaziantep gezisiyle ödüllendirildi.Suriye Görev Gücü kapsamında Azez'de danışman olarak görev yapan Türk polisleri tarafından hazırlanan, yerel polis, yerel meclis ve Azez Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Öğrenci Uyum Projesi" kapsamında, Suriyeli 63 öğrenci ve 16 öğretmen, Gaziantep'in turistik yerlerini gezdi.Program kapsamında, ilk olarak barındırdığı tür ve yüz ölçümü açısından Türkiye 'nin ve Avrupa 'nın sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi 'ni gezen çocuklar, ardından Turkcell Gezegenevi ve Bilim Merkezi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Gaziantep Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.Çocuklar, özellikle hayvanat bahçesi ile oyuncak müzesinde doyasıya eğlendi."Savaşın izlerinden uzaklaştırmayı amaçladık"Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Harani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkına ve hükümetine desteklerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi. Fırat Kalkanı bölgesinde, Azez'de başarılı öğrencilerin motivasyonunu artırmak için gezi düzenlediklerini ifade eden Harani, öğrencileri bir süre de olsa savaşın izlerinden uzaklaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.Çocukların Suriye'nin geleceği olduğunu anlatan Harani, şunları kaydetti:"7 yıldır eğitimimiz durmuştu. Türkiye'nin gelmesiyle beraber, Türk hükümeti okullarımızı hayata kavuşturdu. Okullarımızın tadilatını gerçekleştirdi ve gerekli malzemeleri sağladı. Suriye'nin geleceği için eğitim çok önemli. Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Bunu da eğitim yoluyla yapacağız. Hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin katkıları önemli. Bize her zaman destek olan, her zaman yanımızda olan kardeş Türkiye halkı ve hükümetine, devletine teşekkür ediyoruz.""En çok hayvanat bahçesini sevdim"Öğrencilerden Haydar Devemoho, başarılı olduğu için geziye katılabildiğini belirterek, "Gaziantep'te ilk kez geldim. İlk kez bu kadar çok oyuncağın olduğu bir yeri gezdim." dedi.Sidra Marik de Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni çok beğendiğini belirterek, "Hayvanat bahçesini de gezdik. Hayvanları gördük. Her yeri beğendim ama en çok hayvanat bahçesini sevdim." ifadelerini kullandı.