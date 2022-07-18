Baba-oğul kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Baba-oğul kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

18.07.2022 12:22

Gaziantep'te meydana gelen olayda 19 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Necar, kavga ettiği babası Salih Necar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından oğlunu öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'te yabancı uyruklu Salih Necar (39) ile oğlu Muhammed Necar (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba-oğul, kavga sırasında birbirine kesici aletlerle saldırırken 19 yaşındaki genç, babasının bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muhammed Necar'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba Salih Necar ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Babası tarafından öldürülen gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Salih Nacar, Gaziantep, kavga, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba-oğul kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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