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Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi

6 saat önce

Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi.

Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi, System.String[]

Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi. Cenaze töreninde 6 yaşındaki oğluyla birlikte saf tutan gözü yaşlı eşin, 'bak oğlum annen burada' deyişi yürekleri yaktı.


Kaza, saat 10.00 sırasında Antalya- Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 aydır Bucak Devlet Hastanesinde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Çubuk Beli'nden inişe geçen Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptı. Kayalık yamaca çarpan Süzer'in otomobili daha sonra takla atıp düz durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki Özlem Süzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Morgda arkadaşları uzun süre ağladı


Acı haberi alan Özlem Yıldız Süzer'in eski ve yeni mesai arkadaşları dün morga geldi. Birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışan sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Süzer'in bazı arkadaşları ise morg önüne oturup uzun süre ağladı. Adli Tıp morgundaki işlemlerin ardından Süzer'in naaşı Uncalı Mezarlığı'na getirildi.


6 yaşındaki oğlu da namaz kıldı


Bir gün bekletilen Özlem Yıldız Süzer'in cenazesi için bugün Uncalı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine, genç hemşirenin yine kendisi gibi sağlık çalışanı eşi Murat Süzer, 6 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal Süzer, akrabaları, sendika temsilcileri, Antalya, Burdur, Isparta ve çevre ilçelerdeki hastanelerden gelen çok sayıda sağlık personeli katıldı. Tören öncesi Murat Süzer, taziyeleri kabul edip uzun süre gözyaşı döktü. Ardından geçilen cenaze töreninde hayatını kaybeden Özlem hemşirenin 6 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal Süzer de katıldı.


Oğlunun elini bırakmayan baba Murat Süzer'in, 'bak oğlum annen burada' deyişi yürekleri yaktı. Babasıyla birlikte cenaze namazı kılan Mustafa Kemal, uzun süre gözlerini tabuttan ayırmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Özlem Yıldız Süzer'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez Duacı Mahallesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Özlem Yıldız, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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