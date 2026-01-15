Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü - Son Dakika
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
15.01.2026 12:49  Güncelleme: 13:51
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki Mehmet Çiçek ve oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek, hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren Mehmet Çiçek (80) ile oğlu Mahmut Çiçek (55), tedavi gördükleri hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

FARKLI TARİHLERDE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİLER

Eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiçek'in oğlu Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

1 GÜN ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki ölüm haberiyle hüzne boğuldu. Baba ve oğlundan geriye Mahmut Çiçek'in babasını hastanede ziyaret etiği sırada çektiği fotoğraf kaldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

SON DAKİKA: Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü - Son Dakika
