Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren Mehmet Çiçek (80) ile oğlu Mahmut Çiçek (55), tedavi gördükleri hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

FARKLI TARİHLERDE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİLER

Eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiçek'in oğlu Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

1 GÜN ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki ölüm haberiyle hüzne boğuldu. Baba ve oğlundan geriye Mahmut Çiçek'in babasını hastanede ziyaret etiği sırada çektiği fotoğraf kaldı.