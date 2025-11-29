Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar - Son Dakika
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

29.11.2025 10:40
Hatay'ın Payas ilçesinde, 42 yaşındaki Hayrettin Aykut ile 16 yaşındaki oğlu Enes, birlikte amatör ligde mücadele ediyor. Oğlunun futbola olan ilgisini destekleyen baba, futbol oynamanın önemine vurgu yapıyor.

Hatay 1. Amatör Ligi B Grubu ekiplerinden Mesa Spor Kulübünde oynayan Hayrettin, kendisi gibi futbola meraklı oğlu Enes'i 3 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Enes, babasının ter döktüğü takıma katılma şansı buldu. Forvet oyuncusu baba ile sağ ve sol açıkta oynayan oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

Hayrettin Aykut, gazetecilere, oğlunun küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyduğunu söyledi. Çocuğuyla sahaya çıkmaktan keyif aldığını anlatan Aykut, "Gurur duyuyorum. Oğlum bu gidişle babasını geçecek. Önemli olan zaten spor yapmak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak." diye konuştu.

"BABAM HER ZAMAN ARKAMDAYDI"

Enes Aykut da babasıyla aynı sahada birlikte mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti. Babasını örnek aldığını dile getiren Enes, şunları kaydetti:

"Babamı hep öve öve anlatırlardı. Babamla aynı sahada top oynama hayalim 5-6 yıl önceden başladı. Çok şükür şu an aynı takımda beraber oynamaya başladık. Babamla top koşturmak, gol attığımız zaman birbirimize koşmamız tarif edilemeyecek bir duygu. Babam her zaman arkamdaydı, o yüzden de çok şanslıyım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Payas, Hatay, Baba, Spor, Son Dakika

