Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu - Son Dakika
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Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu

6 saat önce

Isparta'da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Badminton Gençler Grup müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda yapıldı.

Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu, System.String[]

Isparta'da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Badminton Gençler Grup müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda yapıldı.


3 gün süren grup müsabakalarına 12 ilden, 22 takım olmak üzere toplam 110 sporcu katıldı. Badminton grup müsabakaları Pazar günü ödül töreninin ardından sona erdi.


Grup müsabakaları sonucununda erkeklerde Antalya Gazipaşa Anadolu Lisesi ve Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise Karaman Anadolu Lisesi ve Burdur USO Anadolu Lisesi Türkiye finaline katılmayı hak kazandılar.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, müsabakalara katılan sporcu, antrenör ve hakemleri tebrik ederek, Türkiye finallerinde katılacak takımlara başarılar diledi. - ISPARTA

Isparta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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