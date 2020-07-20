BAE bölgesel nüfuz elde etmek için paralı askerleri sahaya sürüyor - Son Dakika

BAE bölgesel nüfuz elde etmek için paralı askerleri sahaya sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölge ülkeleri üzerinde çıkar sağlamak ve nüfuz elde etmek için yabancı paralı askerleri kullanmaktan vazgeçmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölge ülkeleri üzerinde çıkar sağlamak ve nüfuz elde etmek için yabancı paralı askerleri kullanmaktan vazgeçmiyor.

Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak

Ordusunda yeterli sayıda askeri bulunmayan BAE, başta Yemen ve Libya olmak üzere çeşitli bölgelerdeki çıkarları için özel şirketler aracılığıyla paralı savaşçılar kullanıyor.

Özellikle fakir ülkelerdeki gençleri kandıran, paralı asker olarak kiralayan ve eğitim veren BAE, yabancı uyruklu bu kişileri savaş bölgelerine sürerek kendi çıkarlarına alet ediyor.

BAE'nin paralı askerleri sahaya sürmesi yeni bir durum değil. Abu Dabi yönetiminin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu'nda "önem verdiği" bazı ülkelerde nüfuz sahibi olmak için geçmişten bugüne paralı savaşçıları kullandığı biliniyor.

Abu Dabi'nin bu projelerinde Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen ve BAE'ye yerleşerek Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın güvenlik danışmanı olan Muhammed Dahlan'ın rol oynadığı belirtiliyor. Dahlan'ın özel güvenlik şirketleriyle sıkı ilişkileri olduğu ve Abu Dabi yönetiminin bölge ülkeleri üzerindeki planları için bu ilişkileri kullandığı ifade ediliyor.

Bu şekilde Yemen ve Libya'da var olan BAE, Eritre ile Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland'da da kendini gösteriyor.

New York Times gazetesinin 2015'te yayımladığı bir makaleye göre, Latin Amerika ülkelerinden 450'den fazla paralı asker, BAE'de eğitildikten sonra Yemen'de konuşlandırılarak BAE ordusu üniformasını giydi.

Yemen medyasında yer alan bilgilere göre de BAE, geçmişte Irak'taki eylemleriyle adından çokça söz ettiren Blackwater özel güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince'ın yönettiği Reflex Responses ile 529 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Black Shield şirketi Sudanlı gençleri kandırıyor

BAE merkezli Black Shield şirketi, Abu Dabi yönetimin sahadaki planları için paralı asker temin ediyor.

Bu şirketin, Sudanlı gençleri kandırıp silahlı eğitim vererek Libya'ya ve Yemen'e zorla gönderdiği ortaya çıktı.

Verdiği iş ilanlarıyla Sudanlı gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandıran Black Shield, BAE'deki askeri kamplarda eğitim verdiği bu gençleri zorla savaş bölgelerine gönderdi.

Bir şekilde buralardan kurtulup ülkelerine dönen gençler ile hala kamplarda bulunanların aileleri, geçen ocak ayında şirketi protesto için gösteriler düzenlemişti.

Black Shield tarafından kandırıldıktan sonra ülkelerine dönen Sudanlı gençler, 14 Temmuz'da da başkent Hartum'daki Abu Dabi Büyükelçiliği önünde toplanarak BAE yönetiminden haklarının verilmesini ve özür talep etti.

Sudanlı gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp sözleşme imzalattıktan sonra askeri kamplara götüren ve sözleşmeye aykırı hareket edip gençleri alıkoyan Black Shield şirketini protesto eden grup haklarının tazmin edilmesini istedi.

Şirket ise söz konusu iddiaları yalanladı.

Batı medyasında Black Shield'ın 3 binden fazla Sudanlıyı kiralık savaşçı olarak tuttuğu haberleri yer aldı.

İngiliz The Guardian gazetesi, 25 Aralık 2019'daki haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin, Libya'da darbeci Halife Hafter'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığını iddia etti.

Haberde, Libya'nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin, "Pek çok genç geliyor. Bu kadar çok sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya'da en az 3 bin Sudanlı milis var." dediği kaydedildi.

Hafter'in koyu destekçileri arasında yer alan Abu Dabi'nin, Çad, Nijer ve özellikle Sudan gibi ülkelerden Hafter için paralı asker devşirdiği yönünde haberler de uluslararası basına çokça yansıdı.

BAE, tüm eleştirilere rağmen nüfuz çabaları için fakir gençlerden oluşturduğu paralı askerleri kullanmaktan vazgeçecek gibi durmuyor.

Abu Dabi, Yemen, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya BAE bölgesel nüfuz elde etmek için paralı askerleri sahaya sürüyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor 11:35 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı 11:30 Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak 11:26 Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor 11:17 Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın 11:11 Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı 11:09 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor 10:49 DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor 10:49 Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı 10:38 Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 10:26 Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi 10:12 Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 10:08 "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti 10:02 Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı 09:56 Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
11:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
11:35
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
11:30
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
11:26
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
11:17
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
11:11
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
11:09
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
10:49
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
10:49
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
10:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 12:06:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAE bölgesel nüfuz elde etmek için paralı askerleri sahaya sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]