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BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi - Son Dakika

BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi

14.02.2022 22:46

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu.

ÜNLÜ SANATÇIDAN "HER ŞEY SENİ HATIRLATIYOR" YORUMU

BAE'li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi.

Şarkının klibinde İstanbul'dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise "Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına" ifadeleri yer aldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Muazzez Abacı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! 'Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi - Son Dakika
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