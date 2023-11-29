İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Yeni tarife yarından itibaren geçerli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Dün gece üzerine aydınlatma direği düşen 20 yaşındaki kurye hayatını kaybederken birçok yol göle döndü, araçlar ve yayalar mahsur kaldı. Eyüpsultan'da bir gecekondunun, Bağcılar'da ise bir okulun yanındaki istinat duvarlar çöktü.

KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Kağıthane'de dün gece fırtınanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği yanında duran motosikletli kuryenin üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan 20 yaşındaki kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YOLLA GÖLE DÖNDÜ

Büyükçekmece Beykent'te bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bazı caddeleri su bastı. Su birikintileri aralarından geçmeye çalışan araçlar bozuldu. Bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Öte yandan yine Büyükçekmece'nin çeşitli bölgelerinde yollarda oluşan su baskınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

3 ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Bakırköy'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı. 3 araç mahsur kaldı. İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu. Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu. İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi.

İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ

Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi sonucu 3 gecekondu boşaltıldı. Gecekonduların bir bölümü kayan toprakla birlikte yıkıldı. Bir gecekondunun yarısı yıkılırken diğer bölümü ise yolda kaldı. O anlar kameraya da yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu'nun yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı sağanak yağışın da etkisiyle çöktü. İnşaat çalışanları açık kalan kısımları brandayla kapatarak önlem almaya çalıştı. İnşaatın temeli ise sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Çökmenin meydana geldiği adrese ihbar üzerine belediye ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Okulda bulunan olan öğrenciler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

YAYALAR DA SÜRÜCÜLER DE ZOR ANLAR YAŞADI

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Karaköy'de cadde kenarlarında oluşan su birikintileri, yayaların ve araçların ilerlemesini engelledi. Birçok vatandaş su birikintisine bata çıka güçlükle karşıya geçerken, o anlar ise objektiflere yansıdı. Öte yandan İstanbul'da fırtına devam ederken, sahil şeridinde ise boyları 5 metreyi aşan dev dalgalar oluştu. Bahçelievler'de göle dönen yolda mahsur kalan aracı itfaiye ekipleri kurtardı.