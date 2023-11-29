 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü - Son Dakika

İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Eyüpsultan'da bir gecekondunun, Bağcılar'da ise bir okulun yanındaki istinat duvarı çöktü. Birçok yerde yollar göle dönerken dün gece fırtınada üzerine direk devrilen 20 yaşındaki kurye, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29.11.2023 - 15:33,  Güncelleme: 16:05
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Dün gece üzerine aydınlatma direği düşen 20 yaşındaki kurye hayatını kaybederken birçok yol göle döndü, araçlar ve yayalar mahsur kaldı. Eyüpsultan'da bir gecekondunun, Bağcılar'da ise bir okulun yanındaki istinat duvarlar çöktü.

KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Kağıthane'de dün gece fırtınanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği yanında duran motosikletli kuryenin üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan 20 yaşındaki kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar'da İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü, Okuldaki Öğrenciler Evlerine Gönderildi

YOLLA GÖLE DÖNDÜ

Büyükçekmece Beykent'te bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bazı caddeleri su bastı. Su birikintileri aralarından geçmeye çalışan araçlar bozuldu. Bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Öte yandan yine Büyükçekmece'nin çeşitli bölgelerinde yollarda oluşan su baskınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bağcılar'da İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü, Okuldaki Öğrenciler Evlerine Gönderildi

3 ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Bakırköy'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı. 3 araç mahsur kaldı. İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu. Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu. İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi.

Bağcılar'da İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü, Okuldaki Öğrenciler Evlerine Gönderildi

İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ

Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi sonucu 3 gecekondu boşaltıldı. Gecekonduların bir bölümü kayan toprakla birlikte yıkıldı. Bir gecekondunun yarısı yıkılırken diğer bölümü ise yolda kaldı. O anlar kameraya da yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu'nun yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı sağanak yağışın da etkisiyle çöktü. İnşaat çalışanları açık kalan kısımları brandayla kapatarak önlem almaya çalıştı. İnşaatın temeli ise sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Çökmenin meydana geldiği adrese ihbar üzerine belediye ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Okulda bulunan olan öğrenciler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

Bağcılar'da İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü, Okuldaki Öğrenciler Evlerine Gönderildi

YAYALAR DA SÜRÜCÜLER DE ZOR ANLAR YAŞADI

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Karaköy'de cadde kenarlarında oluşan su birikintileri, yayaların ve araçların ilerlemesini engelledi. Birçok vatandaş su birikintisine bata çıka güçlükle karşıya geçerken, o anlar ise objektiflere yansıdı. Öte yandan İstanbul'da fırtına devam ederken, sahil şeridinde ise boyları 5 metreyi aşan dev dalgalar oluştu. Bahçelievler'de göle dönen yolda mahsur kalan aracı itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağcılar'da İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü, Okuldaki Öğrenciler Evlerine Gönderildi
Bağcılar'da İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü, Okuldaki Öğrenciler Evlerine Gönderildi
Kaynak: DHA

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar, Güvenlik, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü - Son Dakika


16:02
Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı
15:42
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor
15:35
Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı
15:35
Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı
15:33
İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü
15:09
Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli
15:09
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak

Son Dakika
16:02 Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı
15:42 Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor
15:35 Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı
15:35 Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı
15:33 İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü
15:09 Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli
15:09 Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak
14:54 TFF'den Ali Koç'u işaret eden Altaylı'ya cevap: Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait
14:53 İsrail, Katar'ı açık açık tehdit etti: Gazze'deki savaş bittikten sonra sizinle de hesaplaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 16:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement