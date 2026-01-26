Bağcılar\'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aileden Üç Kayıp

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden ailenin oğlu ve komşusu yaşananları anlattı. Oğul, Nimetullah Malay, "Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar" dedi.

Komşuları Hasan Sipahi, "Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta gece Malay ailesinden haber alamayan akrabaları, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipler, balkondan daireye girdiğinde yoğun gaz kokusu olduğunu fark etmişti. Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay'ın (37) yerde hareketsiz yattığını görülmüştü. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın, lüks lambasından sızan gazın neden olduğu değerlendirilirken, Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ailenin oğlu ve komşusu yaşanan o anları anlattı.

Komşuları Hasan Sipahi, " Evlatları gelip kapıyı vuruyorlar açan yok. Sonra itfaiye ve polis gelip kapıyı çilingirle açmaya çalışıyorlar. Çilingir açamayınca arka sokaktan itfaiye merdiveniyle giriyorlar. İçeri girdiklerinde gaz kokusu var. Bayın halde üçü yatıyor. Dairenin içerisinde olmuş. Tüp açık ondan da olabilir doğalgazdan da olabilir. Elektrikler kesik. Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. Ben baktım sokakta her tarafta yanıyor bizim dairelerde yoktu. Gece BEDAŞ geldi bizimle alakası yok dedi. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu" dedi.

Oğul, Nimetullah Malay, " Yaklaşık 20 saat haber almadık. Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye. İçeriye girdiğimizde babam, annem ufak kız yedi yaşında vefat etmişlerdi. Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda. Şuan da raporla ilgili bir bilgi gelmedi. İtfaiyenin verdiği şey doğalgaz ya da küçük tüpten kaynaklanabileceğini söylediler. Uzun bir süre elektrik olamayınca tüpü mum niyetine yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar" - İSTANBUL