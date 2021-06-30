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Bağcılar'da Kiraz Evler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni yapıldı - Son Dakika

Bağcılar'da Kiraz Evler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni yapıldı

30.06.2021 13:57
Bağcılar'da Kiraz Evler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni yapıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

Bağcılar Kiraz Evler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİPTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile bazı hak sahipleri katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, temeli atılan projede İBB, KİPTAŞ ve Bağcılar Belediyesinin birlikte iş ürettiğini söyledi.

İstanbul'un dönüşümünün topyekun mücadele, bir arada çözüm üretmek ve devlet kaynaklarının aktarımından geçtiğini belirten İmamoğlu, "Bunun İstanbul'a maliyeti, 500-600 milyar liradan aşağı değil. Artan maliyetlerle belki daha da yukarıda. Bunu rutin hızla, süratle yaptığımız takdirde, lazım bize 80-100 sene. Bu seferberliği yapıp, dayanıklı bir kent olduğumuz zaman, başka sorunları da daha hızlı çözer, yaşam kalitesini arttırırız, daha keyifli bir yaşamı süreriz." dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise Türkiye ve İstanbul'un, 17 Ağustos Marmara Depremi ile gerçeğin farkına vardığını söyledi.

Söz konusu sitenin 2017'de "riskli yapı" kategorisine alındığını ifade eden Çağırıcı, "O dönemde de yine KİPTAŞ'la görüşmeler devam ederken bugün de Allah'a çok şükür bir netice almanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür çalışmaların mutlaka hızlı bir süreçte, İstanbul'da el birliği içerisinde devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İmamoğlu, Çağırıcı ve hak sahipleri birlikte butonlara basarak, ilk harcı temele döktü.

Temel atma töreninin ardından dışarıda bekleyen vatandaşlardan Aysel Özer, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Türk Hava Yolları Sitesi'nin 5 yıl önce yıkıldığı ve hala yapılmadığı gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Görevlilerce aracın önünden kenara alınan Özer'in bu talebi geri çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Kiraz Evler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni yapıldı - Son Dakika


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