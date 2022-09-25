BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA

25.09.2022 19:51
BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA

BAĞCILAR'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

BAĞCILAR'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir." denildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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