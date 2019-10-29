Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyetin 96'ncı yılında meşalelerle yürüdü
Son Dakika Genel Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyetin 96'ncı yılında meşalelerle yürüdü

Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyetin 96'ncı yılında meşalelerle yürüdü

37 dakika önce

Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyetin 96'ncı yılında meşalelerle yürüdü Kadıköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu -Bağdat Caddesinde Fener alayıİSTANBUL - Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü coşkuyla kutlandı.

Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyetin 96'ncı yılında meşalelerle yürüdü, System.String[]

Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyetin 96'ncı yılında meşalelerle yürüdü

Kadıköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

-Bağdat Caddesinde Fener alayı

İSTANBUL - Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü coşkuyla kutlandı. Yürüyüşe ellerinde meşalelerle katılan yüzbinlere seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "Kadıköy'de bu yürüyüş başladığı zaman Türkiye'nin hiçbir yerinde bu yürüyüş yoktu. Yüzbinlerle Cumhuriyete sahip çıkmıştık. Bugün çok mutluyum çok gururluyum" dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'nde bu yıl yüzbinlerce kişi, Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüdü. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüş öncesi dans gösterimi yapıldı. Fener Alayı etkileyici görüntüler oluştururken caddede yürüyenlere evlerinin balkon ve pencerelerinden bayrak sallayan Kadıköylüler de eşlik etti. 19.00'da Suadiye Işıklar'dan başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak'ta son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı ile katıldı.

"Kadıköy'de bu yürüyüş başladığı zaman Türkiye'nin hiçbir yerinde bu yürüyüş yoktu" diyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Yüzbinlerle Cumhuriyete sahip çıkmıştık. Bugün çok mutluyum çok gururluyum. İstanbul'da bizim haricimizde 38 ilçede daha bu tür yürüyüşler var. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde bugün Cumhuriyete sahip çıkan binler var. Ama bunun ilk ateşi bu caddeden açılmıştı. Biz geleneksel olarak artık burası bizim için bir vazgeçilmezimiz. Türkiye'ye örnek olduğumuz için Kadıköy Belediye Başkanı olarak çok mutluyum" dedi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kadıköy, Bağdat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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