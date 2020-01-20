Bağdat'ta gösterilerde 14 subay yaralandı - Son Dakika
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Bağdat'ta gösterilerde 14 subay yaralandı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta süren hükümet karşıtı gösterilerde 14 subay yaralandı.

Bağdat'ta gösterilerde 14 subay yaralandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta süren hükümet karşıtı gösterilerde 14 subay yaralandı.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, göstericileri koruma görevini sürdürürken, bir grup şiddet yanlısı, kaldırım taşlarını sökerek, bunlarla saldırdı. Saldırı sonucu 14 subay yaralandı." denildi.


Kaldırım taşlarının subayların başına isabet ettiğinin aktarıldığı açıklamada, Federal Polis Kurumu 1'inci Tugayı'na bağlı 3'üncü Bölük Komutanının da sağ bacağının kırıldığı kaydedildi.

Gösteriler şiddetlendi

Emniyet kaynakları, bugünkü gösterilerde 2 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Göstericiler birçok üniversite, okul, devlet kurumu, belde ve kentlerdeki ana yolları kapatarak protestoların kapsamını genişletmişti.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana, altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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