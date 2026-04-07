Bağdat'ta kaçırılan ABD'li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak’ta kaçırılan ABD’li serbest gazeteci Shelly Kittleson ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. İran destekli silahlı grup Kataib Hizbullah, uluslararası tepki çeken olayın ardından gazeteciyi serbest bırakacağını duyururken, gazetecinin Irak'tan ayrılmasını istedi.

ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ı Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçıran İran destekli silahlı grup Kataib Hizbullah, ünlü ismi serbest bırakacağını duyurdu. Reuters'in haberine göre, örgüt bu adımın ardından gazetecinin Irak’tan ayrılmasını istedi.

BAĞDAT’TA KAÇIRILMIŞTI

Kittleson, Mart ayı sonunda Bağdat’ta silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.  Gazetecinin aracı durdurulmuş, ardından zorla başka bir araca bindirilerek götürülmüştü.

Olay kısa sürede uluslararası kamuoyunun gündemine otururken, ABD ve Iraklı yetkililer kaçırılmadan İran’a yakın milis grupları sorumlu tuttu.

ÖRGÜTTEN “JEST” AÇIKLAMASI

Kataib Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, gazetecinin serbest bırakılmasının bir “iyi niyet göstergesi” olduğu ifade edildi. Ancak örgüt, bu tür bir adımın tekrar edilmeyeceğini vurgulayarak sert bir mesaj da verdi.

Açıklamada ayrıca, Kittleson’ın serbest bırakıldıktan sonra Irak’ı terk etmesi gerektiği belirtildi.

TEMASLAR ZORLU GEÇTİ

Diplomatik kaynaklara göre, gazetecinin serbest bırakılması için yürütülen temaslar oldukça sınırlı ve zorlu geçti. Milis yapının kapalı karakteri ve doğrudan iletişim kanallarının olmaması süreci güçleştirdi.

ABD tarafı, olayın ardından hem Irak hükümetiyle hem de bölgedeki aktörlerle yoğun temas yürüttü. Iraklı yetkililerin de perde arkasında arabuluculuk yaptığı değerlendiriliyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kaçırılma olayı, Irak’ta özellikle yabancı gazeteciler ve sivil çalışanlar açısından güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, halihazırda yürürlükte olan “Irak’a seyahat etmeyin” uyarısını yineleyerek ülkedeki güvenlik tehditlerine dikkat çekti.

Bağdat, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:26:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.