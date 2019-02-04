Son Dakika Haberleri: Bağımsız Belediye Meclis Üyesi CHP'ye Geçti

Bağımsız Belediye Meclis Üyesi CHP'ye Geçti

24 dakika önce

Bilecik'te Bağımsız Belediye Meclis üyesi Soner Olgun CHP'ye geçti.

Bağımsız Belediye Meclis Üyesi CHP'ye Geçti, System.String[]
Bilecik'te Bağımsız Belediye Meclis üyesi Soner Olgun CHP'ye geçti.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bilecik Belediyesi Meclis üyesi seçilen ve 2 Mayıs 2018'de partisinden istifa eden Soner Olgun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bugün CHP Bilecik İl Başkanlığı tarafından Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda yaklaşık 20 kişi CHP'ye geçti. Bu isimler arasında en göze çarpan 2 Mayıs 2018'de partisinden istifa eden Soner Olgun oldu. Olgun'a parti rozetini CHP Bilecik İl Başkanı taktı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Soner Olgun, Bilecik, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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