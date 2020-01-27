Bağımsız Milletvekili Yılmaz'dan Elazığ depremi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Afet sonrası kriz yönetimine gelince herkes boy gösteriyor, yardımlar gidiyor, bunlar 3 gün sonra unutuluyor. Asıl üzerinde durmamız gereken risk yönetimi." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'de sürekli deprem yaşandığını ancak depremlerden ders alınmadığını söyleyen Yılmaz, kriz yönetiminde iyi olan Türkiye'nin risk yönetiminde sınıfta kaldığını savundu.

Afet yaşanmadan önce tedbir alınmadığını, daha önce yaşananlardan ders çıkarılmadığını ileri süren Yılmaz, "Türkiye'de siyasi bürokratik sistem Elazığ depreminin altına kalmıştır. Türkiye, bu yönetim modeliyle hiçbir şeyi götüremez." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de bilim adamlarının söylediklerinin dikkate alınmadığını, önüne gelenin müteahhit olduğunu" iddia eden Yılmaz, "Rant en büyük değer. Konutlar, 'Rant gelsin de nereden gelirse gelsin.' mantığıyla yapılıyor. Deprem için toplanan paralar nereye gidiyor? Bunun hesabı görülmüyor. Herhangi biri sorumluluk üstlenmiyor. Dolayısıyla her 5-10 yılda bir aynı sarmal içinde dönüp duruyoruz." diye konuştu.

Çözüm önerilerinde bulunan Yılmaz, Türkiye'de bütün paydaşların davet edildiği geniş çaplı deprem konferansı düzenlenerek, konunun detaylı olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Depreme ilişkin eylem planı belirlenmesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fay hatları üzerindeki binalar mutlaka taşınmalı. TOKİ'nin depreme dayanıklı örnek köyler yapması lazım. Türkiye nüfusunun yüzde 85'i köylüdür, herkesin bir köyü var. Köylerimiz dökülüyor. En ufak bir depremde bile can kaybı artıyor. Çünkü binaların fiziki güvenliği yok, binaların konuşlandığı zeminin bir güvenliği yok ama afet sonrası kriz yönetimine gelince herkes boy gösteriyor, yardımlar gidiyor, 3 gün sonra bunlar unutuluyor. Asıl üzerinde durmamız gereken risk yönetimidir."

"AB'nin Türkiye'ye ilave yaptırım hazırlığı var"

Avrupa Birliğinin (AB), Türkiye'ye dönük ilave yaptırım hazırlığında olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, özellikle Libya'yla yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasından hemen sonra harekete geçerek Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, Libya'nın mevcut yönetiminin anlaşmayı iptal etmesini sağlamak ve Türkiye'nin bölgedeki haklarına darbe vurmak amacıyla AB'yi arkasına alarak Türkiye'ye dönük yaptırım hazırlığında olduklarını ve muhtemelen bu hafta içinde konunun Avrupa Konseyi'ne geleceğini biliyoruz." dedi.

AB'nin, bölgede iş yapan şirketler, sondaj çalışması yapanlar ile bu talimatı verenlere dönük yaptırım hazırlığında olduğunu dile getiren Yılmaz, AB'nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) dönük bazı tedbirler getirmek istediğini vurguladı.

Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin bu konuda Türkiye'nin elini çabuk tutarak karşı tedbirleri hazırlayıp yürürlüğe koyması gerektiğini kaydetti.