"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek - Son Dakika

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesince "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" 9 ve 10 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyum, "Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkure" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk cumhuriyetlerinin Ankara büyükelçileri ve akademisyenler katılacak.

Sempozyumda, 30 yıllık süreçte Türk cumhuriyetleri arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkiler değerlendirilecek, bu dönem boyunca gündeme gelen konular ve sorunlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın oturum başkanlığını yapacağı 9 Kasım'daki "Diplomatik Perspektiften Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri" başlıklı sempozyumun ilk oturumuna, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişir Azamhocayev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman konuşmacı olarak katılacak.

Bakan Yardımcısı Çam'ın başkanlığını yapacağı "Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye: Kurumlar ve Öncelikler" oturumunda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren konuşacak.

Bu oturumlar 9 Kasım'da yüz yüze, 10 Kasım'da ise çevrim içi yapılacak.

Geçen 30 yılın muhasebesi ile gelecek döneme ilişkin öneriler ve öngörülerin ele alınacağı sempozyum, Türk dünyasında ilişkilerin güçlendirilmesi çabalarına bilimsel zemin oluşturmayı hedefliyor.