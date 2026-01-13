Bahçeli: İran'ın Durumu Türkiye'yi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Bahçeli: İran'ın Durumu Türkiye'yi Tehdit Ediyor

13.01.2026 12:44
MHP lideri Bahçeli, İran'ın istikrarının Türkiye için kritik olduğunu vurguladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında İran'ın siyasi ve toprak bütünlüğünü ile istikrarının " Türkiye için hayat memat konusu" olduğunu söyledi, "İran'ın huzursuzluğu Türkiye'yi tehdit etmekte" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 13 Ocak Salı günü TBMM'deki grup toplantısında İran, Suriye, Venezuela ve Grönland'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolara ve ardından Trump'ın askeri müdahale tehdidine değinen Bahçeli, "İran'ın huzursuzluğu, İran'ın bölünmüşlüğü, İran'ın sancı içinde kıvranması Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmektedir" dedi.

İran'ın siyasi ve toprak bütünlüğünü ve istikrarını "Türkiye için hayat memat konusu" olarak nitelendiren Bahçeli, İran'a yönelik "emperyalist provokasyonlar" olduğunu savundu.

ABD ve İsrail'in, İran'a karşı "saldırı pozisyonuna geçmesini", "konvansiyonel savaşa bir adım daha yaklaşmak" olarak nitelendiren Bahçeli, bölgedeki "etnik ve mezhebi fay hatlarının kırılarak husumet mevzilerinin çok daha güncellenip güçlenmesinin herkesin aleyhine" olacağını söyledi.

Bahçeli, "Bu nedenle gün bir ve beraber olma günüdür" dedi.

'Bugünün hasta adamı ABD'

MHP lideri, ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonunu da eleştirerek, çıkabilecek olası bir konvansiyonel savaşa karşı uyardı.

Trump'ın Grönland'ı ele geçirme adımları ile ilgili ise, "Bir NATO üyesi ülkenin hakimiyetindeki topraklara bir başka NATO üyesi ülkenin çökme ve işgal planı nasıl tarif ve tevil edilecektir?" sorusunu yöneltti.

Bahçeli, "Bugünün dünyasında hasta adam ABD'dir. ABD'nin 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir" ifadelerini kullandı.

'SDG'yi Ankara'ya davet etmek akıl tutulması'

Bahçeli, Suriye'de son dönemde Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) arasında artan gerilimle ilgili de yorumlarda bulundu.

Çatışmalar, Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yoğunlaşmıştı.

SDG'ye bağlı Kürt güçleri bu mahallelerdeki savaşçıları ve sivilleri tahliye etmişti.

MHP lideri, "PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiştir. Bu terör örgütünün uzantısının da akıbeti aynı olmalıdır" sözleriyle, SDG'ye çözülme çağrısında bulundu.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi "terörist İsrail'in kuklası" şeklinde nitelendiren Bahçeli, DEM Parti'ye de yüklendi:

"Hiç kimse, bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez.

"Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG/YPG'dir."

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Gazze için gözyaşı dökenlerin, Halep'i Gazze'ye dönüştürmeye çalışması büyük bir ikiyüzlülüktür" açıklamasını yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'de hükümet ve devlete "diyaloğun kapılarının açılabilmesi için görev ve sorumluluk üstlenmeleri" çağrısı yapıldı.

Bahçeli, DEM Parti'nin "SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin. Bir masada oturun. Görüşün. Konuşun. Çözümü birlikte arayın" çağrısıyla ilgili de konuştu:

"SDG/YPG'nin Ankara'ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır.

"İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Türkiye Cumhuriyeti böylesi bir zillete nasıl onay verecektir?"

"Muhatap bellidir, PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değildir."

Kaynak: BBC

Güvenlik, Türkiye, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
