BAistanbul Konferansı, fikir liderlerini buluşturacak

BA-Works'ün düzenlediği 5'inci Uluslararası BAistanbul Konferansı, 3 Aralık 2019'da iş analizi ekosisteminin fikir liderlerini ağırlayacak.

BA-Works açıklamasına göre, Uluslararası İş Analizi Enstitüsünün (IIBA) destek verdiği konferans, "Yeni Nesil İş Analizi" sloganıyla teknoloji profesyonelleri ve farklı sektörlerden üst düzey yöneticileri bir araya getirecek.

Global iş analizi ekosistemine mentor ve fikir lideri olarak destek veren IIBA Başkanı ve CEO'su Ken Fulmer, goCX Yönetici Ortağı Michel Stevens gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı platform her yıl olduğu gibi iş analizi evreninin gündemini ele alacak.

İş analizi alanında yazılım geliştirmenin geleceği, dijital dönüşüm ve inovasyon, veri temelli iş analizi, çevik iş analizi dünyasında tasarımcı ruhun önemi ve varoluşçuluk ile müşteri memnuniyeti için çalışan deneyiminin artırılması gibi yenilikçi konular, bu yılki BAistanbul'un ana temaları olarak ön plana çıkıyor.

BA-Works'ün Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı, Proje Yöneticisi ve Hayat Koçu Natallia Iskortseva ile birlikte spiritüelizm temelli Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesini sunacak. Yayıcı ve Iskortseva, iş analizinde tasarım odaklı düşünmeyi uygularken, mindfulness, meditasyon gibi spiritüel pratikler aracılığıyla sezgileri harekete geçirmeye odaklanan bir atölye sunacaklar.

Eski bir heavy metal gitaristi olan ve kendisini "Müşteri Deneyimi Rock Yıldızı" olarak tanımlayan James Dodkins de "Rock Yıldızları için Kurallar" başlıklı ilginç bir keynote konuşması sunacak.

Çıkardığı albümlerle müzik kariyerinde pek çok ödül almış olan Dodkins, iş yaşamında bir yıldız gibi davranarak müşteri deneyiminin rockstar'ı olmanın yollarını paylaşacak.

Profesyonellerin zihinsel farkındalığı ve yaratıcılığını artırmaya odaklanan konuşmalardan ikisini ise Lego Serious Play Uzmanları Andrej Guštin ve Jaka Oman sunacak.

Hem çocuklar hem de yetişkinlerin yaratıcılıklarını ön plana çıkaran en önemli oyunlardan biri olan Lego'nun prensiplerini iş dünyasına uygulamaktan yola çıkan bu iki oturum, dijital çözüm tasarımında Lego'nun inovatif yönünden yararlanmak isteyen profesyonellere ilham olacak.

Türkiye ve uluslararası iş dünyasının önde gelen tasarım ve teknoloji firmalarından üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan 5'inci Uluslararası BAistanbul Konferansı'nda katılımcılar, tam gün süren oturum ve atölyeleri izlemenin yanı sıra farklı sektörlerden karar vericilerle işbirlikleri geliştirme fırsatı da yakalayacaklar.