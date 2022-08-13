Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir'de (2) - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir'de (2)

13.08.2022 20:51
Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir'de (2)

BAKAN AKAR BALIKESİR'DE ZİYARETLERDE BULUNDUBalıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın katılacağı Kurtdereli güreşleri öncesinde il merkezinde ziyaretlerde bulundu.

BAKAN AKAR BALIKESİR'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın katılacağı Kurtdereli güreşleri öncesinde il merkezinde ziyaretlerde bulundu. Bakan Hulusi Akar ilk olarak 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği denetim ve polis evinde şehit ve gazi aileleriyle buluşmasının ardından Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP Balıkesir İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Programlar basına kapalı düzenlenirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bakan Akar'a geleneksel Balıkesir Pullusu hediye etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, "Bugün Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey'i Balıkesir'imizde ağırlıyoruz. Balıkesir'de birçok yeri kendileri ziyaret ettiler. Yarınki Kurtdereli güreşlerimize de katılacaklar. Baba tarafı Manyaslı olması sebebiyle de Balıkesir'i seviyorlar. İnşallah bugün çok yoğun bir programı hep beraber gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Bakan Akar'ın, yarın Kurtdereli güreşlerine katılması bekleniyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,


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Milli Savunma Bakanı Akar Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu Milli Savunma Bakanı Akar Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu Bakan Akar, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi Açıklaması Bakan Akar, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi Açıklaması
Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir'de (2) - Son Dakika

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