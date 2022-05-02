Son dakika haberleri... Bakan Akar: 'Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız var o da teröristle mücadele etmek' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri ziyaretinde valilik tarafından düzenlenen protokol bayramlaşma törenine katıldı. Kendisini karşılayan protokol üyeleri ile bayramlaşan Akar, açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Ramazan Bayramı vesilesiyle dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gittik. Kara kuvvetlerimizin taktik komuta yerinden hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde Irak'ın kuzeyinde süren görev yapmakta olan tüm birlik komutanlarımızla uzaktan görüntülü görüşmemizi gerçekleştirdik. Arkadaşlardan faaliyetlerle ilgili rapor aldık, bilgi aldık. O bilgilere istinaden gerekli talimatları verdik. Genelkurmay Başkanımız, kara, deniz ve hava komutanlarımızla beraber bu faaliyetleri icra ettik. Orada arkadaşlarımızın yüksek bir mora ve motivasyonla vatan için millet için 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla terörle yoğun bir mücadele içerisine olduklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Zor iklim koşullarında, zor arazi koşullarında arkadaşlarımız gerçekten büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla vatan için millet için bayrak için çalıştıklarını gördük. Gerçekten şanlı tarihimize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihine yaraşır bir şekilde terörle mücadele ettiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız var o da teröristle mücadele etmek"

Akar, "Bizim bildiğiniz gibi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız var o da teröristle mücadele etmek. Tek hedefimiz teröristler. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı, onların hak ve hukukuna saygılı bir şekilde en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musallat olan bu terör belasından kurtulacağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Bugüne kadar yaptığımız terörle mücadeledeki aslan payı şehitlerimize ait"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biraz öncede Kayseri'mize geldik. Burada dostlarımızla, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraberiz. Bugüne kadar yaptığımız terörle mücadelede elde ettiğimiz aslan payı şehitlerimize ait. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum" dedi.