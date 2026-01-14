Bakan Bak, İstanbul\'un 2027 Avrupa Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacağına İnanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için gerçekleştirilen koordinasyon komisyon toplantısına katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, çeşitli spor federasyonlarının başkanları, Avrupa spor federasyonlarının başkanları, farklı ülkelerden gelen olimpiyat komitesi yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan yer aldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Osman Aşkın Bak, İstanbul'un birçok yönüyle bu tür bir organizasyonu yapmak için güçlü olduğunu belirterek, "İstanbul lojistik yönüyle, kapasitesiyle, spor tesisleriyle, yönetim organizasyonuyla Avrupa Oyunları'nı gerçekleştirecek kapasiteye sahip, çok deneyimli ve güçlü bir şehir. Bu sürecin hızlıca yapılmasında tek yürek halinde kenetlendik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi, sporu çok iyi bilmesi ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptığı süreçte yaşadığımız pek çok yatırımı ve organizasyonu düşündüğümüzde İstanbul bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirecek güce sahip. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'de bir spor tesisleri devrimi yaşanmakta. Dünyanın ve Avrupa'nın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve pek çok tesis Türkiye'nin dört bir yanında, İstanbul'da yapılmakta, pek çok uluslararası organizasyonun gerçekleştirildiği bir şehir olarak karşımıza çıkmakta." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok organizasyonu başarıyla yerine getirdiğini aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz var. Türkiye uluslararası organizasyonlar yolunda pek çok başarılı süreci gerçekleştirdi. Bunların içinde Akdeniz Oyunları yapıldı. Deaflympics, Kış Olimpiyatları, İslami Dayanışma Oyunları başta olmak üzere uluslararası çok branşlı organizasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye son 20 yıla bakınca 100'ün üzerinde dünya şampiyonası, 150'nin üzerinde Avrupa Şampiyonası, binlerce uluslararası turnuva gibi pek çok organizasyonu gerçekleştirmiş bir ülke. Bunların yanında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta olmak üzere Formula 1, 2 defa UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul maratonu, Boğaziçi yüzme yarışları, dünya basketbol şampiyonası gibi organizasyonları yaptı. 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı da gerçekleştireceğiz. Türkiye pek çok organizasyonu yapabilecek modern tesisleri, spor altyapısı, uluslararası iletişimi ve lojistiğiyle beraber güçlü bir ülke. Türkiye bir spor ülkesi."

"Türkiye küresel sporun başkenti"

Projelerin devam ettiğini ve birçok organizasyona da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, şunları aktardı:

"Yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde Türkiye'de son 7 yılda 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik. İstanbul'a modern bir yüzme havuzu yapıyoruz, 2027 için hazır olacak. Ümraniye tarafına bir olimpik yüzme havuzu daha inşa ediyoruz. Dünyanın en önemli basketbol gelişim merkezlerinden birini İstanbul'da inşa ettik. Voleybola Ankara ve İstanbul'da büyük yatırımlar yaptık. Türkiye spor kültürü ve altyapıya sporun yayılması için çok ciddi yatırımlar yaptı, yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından en ücra köşesine kadar spor yatırımları devam ediyor. Şehirlerimizde spor salonları, atletizm pistleri, modern statlar var. Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize edecek. Bunun için statlarımız hazır. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak. Okçuluktan güreşe boksa pek çok şampiyona Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Dünya Kadınlar Voleybol Ligi'nde seyirci rekoru kırıldı. 15 bin 500 seyirci voleybol maçını izledi. Tüm bunlar Türk sporunun nerelere kadar yükseldiğini gösteren şeyler. Her anlamıyla spora adanmış yönetim tarzı ve sporla güçlenen bir Türkiye var. Türkiye küresel sporun başkenti, Asya ile Avrupa'nın birleştiği yer, lojistik açıdan baktığımız zaman dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesine sahip güçlü bir ülke ve sporu seven bir milleti var. Gençlere yapılan yatırımlar var. İstanbul'da çeşitli ilçelere yaptığımız yatırımlar var. İBB ile beraber koordineli yaptığımız çalışmalar var. Bu süreç bu ülkenin spora olan yaklaşımını, aşkını gösteriyor. Türkiye'nin güçlü altyapısı, sporcu odaklı yaklaşımı, yaptığı modern tesisler, bütün bunları ortaya koyduğumuzda biz hazırız. İstanbul hazır, Türkiye hazır. Dolayısıyla bu organizasyonu da başarıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Avrupa Oyunları'nda mevcut tesislerimizi gelip görecekler. Bunlar dışında koordinasyonuyla tamamlanacak teknik ekibin, delegasyonun değerlendirmeleri de her şeyin nasıl bir süreç içerisinde yürütüldüğünün göstergesi olacak."

"Türkiye büyük organizasyonları hak ediyor"

İstanbul'un tarihin buluştuğu yer olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Türkiye büyük organizasyonları hak ediyor. Türkiye'nin daha önce olimpiyat süreci var. Biz olimpiyatlara aday olmuşuz. 2000'de, 2004'de, 2008'de, 2012'de ve 2020'de olimpiyat süreçlerinde kararlılıkla süreci yürütmüşüz. Burada uluslararası olimpiyat komitelerinin ve uluslararası federasyonların temsilcileri var. Bu ülke, bu ülkenin insanları, bu ülkenin sporcuları olimpiyat ve paralimpik oyunlarını istiyor. 2036'yı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu çok iyi bilen, spor diplomasisini çok iyi kullanan biri. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. 2027 İstanbul Avrupa Oyunları gerçekten kapasite olarak da yapacağımız organizasyonun şekli olarak pek çok altyapı gücünü ortaya koyacak. Bizim şu anda olimpiyat köyümüz var. Başakşehir'de 5 bin kapasiteli öğrenci yurdumuz var, Maltepe tarafında 4 bin kapasiteli yurdumuz var, Topkapı'nın merkezinde 3 bin 500 kapasiteli öğrenci yurdumuz var. Yani İstanbul ve Türkiye, uluslararası organizasyonları yapabilecek kapasite ve altyapıya sahip. Buradaki en önemli şeylerden biri koordinasyon. Biz bu tecrübeye de sahibiz. Avrupa Olimpiyat Komitesinin, Milli Olimpiyat Komitemizin tecrübesiyle, federasyonlarımızın ve spor bakanlığımızın tecrübesiyle ve ülkenin insanlarının becerikli organizasyon yapması, pratik olması, çok akıllı ve süreci çok iyi şekilde yönetmesi, halkımızın sporu sahiplenmesi sebebiyle de organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu ülkenin spor alanındaki gücünü tüm dünyaya göstermek için hazırız. Bu, Avrupa'da bizim için önemli bir referans olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği destekle 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştireceğiz. Hem de 2036 Olimpiyatları'nı istiyoruz. Bu süreci hızlı bir şekilde yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülüm: "İstanbul 2027'yi bir beyan ve bir konsept olarak görüyoruz"

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de Türkiye'nin organizasyon yeteneğinden bahsederek, "Türkiye'nin organizasyon kapasitesini, spor altyapısını ve en yüksek uluslararası standartlarda çoklu spor etkinliği düzenleme yeteneğini açıkça göstereceği bir an olacak. İstanbul, halihazırda Avrupa Oyunları'nın sadece bir yarışma değil aynı zamanda bir beyan olduğunu göstermeye hazır. Bizim şu an daha da geniş bir vizyonumuz var. İstanbul için Avrupa Oyunları bir varış noktası değil, bir dönüm noktası. Bu bizim 6'ncı teşebbüsümüz ve sonraki tarihi adımı atmak için en hazırlıklı girişimimiz olacak. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı da İstanbul'a getirmek istiyoruz. İstanbul 2027'yi bir beyan ve bir konsept olarak görüyoruz. Yapabileceklerimizi Avrupa'ya ve dünyaya sunmak değil, aynı zamanda olimpiyat hareketine ve Avrupa sporuna olan uzun vadeli bağlılığımızı da göstermeye çalışacağız. İstanbul sadece Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmayacak, bu oyunları yeniden tanımlayacak." ifadelerini kullandı.

Capralos: "İstanbul, olimpiyat yolculuğunun Avrupa'daki önemli bir güzergahı olacak"

EOC Başkanı Spyros Capralos da Avrupa Oyunları 2027'nin sadece çoklu bir spor etkinliği olmadığını ve daha fazla önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu organizasyona sunmuş olduğu destek için teşekkür ediyorum. Umarım başarılı bir şekilde Avrupa Oyunları'nı gerçekleştirene kadar da bu değerli destek devam eder. Aynı zamanda İstanbul Belediyesine ve çalışanlarına, gerçekleştirdikleri bu sıkı çalışma için teşekkür ederim. İstanbul gibi güzel bir şehirde beraber olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyorum. İstanbul, olimpiyat yolculuğunun Avrupa'daki önemli bir güzergahı olacak. Bu tür spor etkinliklerini gerçekleştirmek konusunda Türkiye kendini kanıtlamış bir ülke. Avrupa ve Asya arasında bir köprü, kıtaları birbirine bağlayan bir şehir. İstanbul Maratonu'ndan Boğaziçi'nde yüzmeye kadar birçok etkinlikte zaten kendini belli ediyor. Futbol, basketbol, özellikle kadın voleybolunu Türkiye'den yakından takip ediyorum. Diğer spor müsabakalarında da hatırı sayılır bir deneyime sahip. Avrupa Oyunları farklı bir ölçek ve farklı bir karmaşıklığa sahip. Birçok Avrupa Şampiyonası aynı zamanda gerçekleştirilecek. Tek bir vizyon altında, tek bir operasyon yapısında gerçekleştireceğiz."