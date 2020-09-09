- Bakan Çavuşoğlu: "Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak Mali halkının yanındayız" - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu: "Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak Mali halkının yanındayız"

BAMAKO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında geldiği Mali'nin başkenti Bamako'da Halkın Selameti İçin Ulusal Konsey üyeleri ile görüşmesinin ardından Mali Devlet Radyo ve Televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Mali ziyaretinin amacına yönelik, "Mali bizim için dost ve kardeş bir ülke. Zor günlerde her zaman Mali'nin ve kardeş Mali halkının yanında olduk. Mali'nin istikrarı, güvenliği ve de ekonomik kalkınması bizler için de önemli. Batı Afrika için önemli ama tüm kıta için de çok önemli. Özellikle Mali'nin içinden geçtiği şu süreçte bu ziyareti gerçekleştirmek istedik" dedi.

Mali'nin yıllardır farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Biraz önce Halkın Selameti için Ulusoy Konseyin Başkanı ve üyeleriyle görüştük. Buraya gelmeden önce Birleşmiş Milletler'in Özel Temsilcisi ve buradaki misyonunun başkanı ile yine Afrika Birliği'nin buradaki temsilcisi ile görüştük. Bundan sonraki süreçte Mali'de hangi adımlar atılabilir, neler yapılabilir, bunları görüştük" diye konuştu.

"Arzumuz Mali'nin sorunsuz şekilde geçiş sürecini tamamlamasıdır" diyen Çavuşoğlu, "Bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik bir şekilde seçimlerin yapılabilmesi için gerekli adımların atılması Mali'nin geleceği bakımından önemli. Tüm bu konularda samimi görüşlerimizi bir kardeş gibi biraz önce Konsey ile paylaştık" ifadelerini kullandı.

"Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız"

Bakan Çavuşoğlu, "İçinden geçtiği bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmesi için, biraz önce söylediğim gibi anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in buradaki misyonuna destek verdik. İki polisimiz burada görev yaptı ve buradaki bu sene de BM misyonunun bütçesine katkı sağladık. Mali'nin terörle mücadelesine her zaman destek olduk. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek" dedi.

Mali'ye salgınla mücadelede tıbbı destek

Önümüzdeki süreçte yine Covid-19'dan çok etkilenen Mali'ye bu alanda da Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Daha önce kurumlarımız ve şirketlerimiz aracılığıyla Mali'ye destek vermiştik. Bugün de beraberimde vantilatör ve N95 gibi maske getirdik" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Maalesef bugün ECOWAS'ın temsilcisi yetişemediği için planladığımız halde görüşemedik. Buradan önce Gine Bissau'ya sonra Senegal'e gideceğiz ve bölge ülkeleriyle de Mali'nin içinde bulunduğu şu andaki durum ve geleceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Şu anda Mali'nin içinde bulunduğu şartlarda sivil toplumla ve de siyasi partilerle kapsamlı bir şekilde görüşmelere başlanılmasını olumlu buluyoruz" dedi.

Aynı şekilde başta ECOWAS, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumla da bu süreçte iş birliğinin önem arz ettiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumla iş birliği konusunda biz de Türkiye olarak gereken katkıyı sağlayacağız. Biz önümüzdeki süreçte de kardeş Mali halkının yanında olmaya devam edeceğiz ve kardeş Mali halkına da verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Mali ziyaretinin ardından 10-11 Eylül'de Gine Bissau ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunacak.