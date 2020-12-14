Bakan Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de diyaloğu savunduk, karşılığında tek taraflı adımlar gelince sahada bayrak gösterdik" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de diyaloğu savunduk, karşılığında tek taraflı adımlar gelince sahada bayrak gösterdik"

14.12.2020 23:01
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de başından beri diyaloğu ve hakça paylaşımı savunduk. KKTC ve biz, herkes kazansın dedik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de başından beri diyaloğu ve hakça paylaşımı savunduk. KKTC ve biz, herkes kazansın dedik. Karşılığında hep tek taraflı adımlar gelince yine sahada bayrak gösterdik. Diyalog ve hakça paylaşım çağrımızı sahayla destekledik. Ülkemizin ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada gerektiğinde oyun kurucu, gerektiğinde oyunbozan olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği dinamizmle saha ile masayı uyum içinde kullanıyoruz. Diplomasi her zaman önceliğimiz. Sorunları müzakereyle ve kazan-kazan ilkesi temelinde aşmaya çalışıyoruz. Ancak diplomasinin yetersiz kaldığı yerde sahada boy-mevcudiyet göstererek, tekrar diplomasiyi ve barışçıl çözümü zorluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Suriye'de sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurulmasın diye uzun süre müzakere ve diyalog yolunu denedik. Sonuç alamayınca sahaya indik ve kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Keza Libya'da başından bu yana siyasi çözümden yana olduk. Libya'da istikrar istemeyen aktörler diyalogdan anlamayınca yüce Meclisimizin verdiği yetkiyle ve uluslararası meşruiyet içinde sahaya indik. Doğu Akdeniz'de başından beri diyaloğu ve hakça paylaşımı savunduk. KKTC ve biz, herkes kazansın dedik. Karşılığında hep tek taraflı adımlar gelince yine sahada bayrak gösterdik. Diyalog ve hakça paylaşım çağrımızı sahayla destekledik. Ülkemizin ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını korumaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a hitaben, "Kapalı Maraş'ı açmamızı sizin mensuplarınız sorguladı. Yukarı Karabağ'da 30 yıldır diplomasi ve müzakere dedik. Olmayınca Azerbaycan sahaya indi. Hakkı olanı ve meşru olanı aldı. Yoksa bunun için bir 30 yıl daha bekleyebilirdi. Şimdi bölgesel barışın temellerini hep birlikte atıyoruz. Sayın Çeviköz, Azerbaycan'a desteği sorguladınız hem de Ermenistan'ın diliyle. Hele hele eski mensubumuza hiç yakıştıramadım. Azerbaycan'ın yanında olmak zorundaydık. Ama Rusya ile imzaladığımız gözlemin gizli olduğunu kim söyledi. Azerbaycan'dan gizli olduğunu kim söyledi? 'Azerbaycan'ın yer gösterdiği yerde kuracağız' dedik. Özetle biz hep masadan ve diyalogdan yana olduk. Ne zaman ki çıkarlarımızı korumak için masa tüketildi, o zaman sahayı devreye soktuk. Ancak günün sonunda sahada da barışı ve adaleti sağladık" şeklinde konuştu.

NATO konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor. Bu örgütün en önemli üyelerinden biri biziz. Onayımız olmadan karar alınamıyor. Biz neden NATO'dan çıkalım? Bundan rahatsız olan varsa o çıksın" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği konusunda da Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği çifte standart uyguluyor. Siz de eleştirebilirsiniz, eksiklerimiz var. Ama bunlar var diye tüm AB ülkeleriyle bağ koparmak gerçekçi değil" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"DEAŞ gitti PKK geldi. Şimdi PKK, Yezidilere zulmediyor. 'Operasyonları durdurun, çocuklarımızı Sincar'a götürüyor. Çocuklarımızı öne atıyor, ölen çocuklarımız' dediler. Siz Ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? Partiniz mi izin vermiyor, yoksa PKK mı izin vermiyor? DEAŞ da, PKK da alçak bir terör örgütüdür."

Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın İsrail Büyükelçisi'nin atandığına ilişkin eleştirisine de, "İsrail'e büyükelçi atamadık. Atasaydık haberiniz olurdu" cevabını verdi. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Doğu Akdeniz'de diyaloğu savunduk, karşılığında tek taraflı adımlar gelince sahada bayrak gösterdik' - Son Dakika


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