Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz

07.05.2021 20:50
Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "Herkes kendi düşüncelerini samimi bir ortamda söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "Herkes kendi düşüncelerini samimi bir ortamda söyledi. Bundan sonra hangi adımlar atacağımızı iki taraf da değerlendirecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi süreci derinleştirerek, genişleterek devam ettirme arzusundayız. Semih Şükrü ile de yani Dışişleri Bakanları düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Malki, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmelerimizi iftar sofrasında da sürdüreceğiz. Malki'yi önemli bir dönemde ağırlıyoruz. Filistin'de 15 yıl sonra seçimler gerçekleşecekti, maalesef İsrail'in seçimleri engellemesi nedeni ile seçimler ertelenmek durumunda kaldı. Seçimlerin bir an önce gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. 2006 yılında olduğu gibi Filistin'de gerçekleşecek seçimlerin demokratik şekilde gerçekleşeceğinden de şüphemiz yok. Kudüs'te Ramazan ayında yaşanan talihsiz olayları, İsrail'in saldırganlığını da ele aldık. Doğu Kudüs ve Batı Seria'yı işgal etme politikası Ramazan ayında da hız kesmeden devam etti. Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimin genişletilmesi için yeni adımlar atılıyor. Bu evler, Ürdün tarafından yapılıp, Filistinli kardeşlerimize teslim edilen evlerdi. Şimdi sahte belgeler ile bunların İsraillilere ait olduğunu iddia etme arsızlığını gösteriyorlar. Gelecekte daha büyük istikrarsızlıklara yol açmamak için İsrail'in tüm bu adımlardan vazgeçmesini bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin ibadet özgürlüğüne saygı bekliyoruz. İki devletli çözüm vizyonundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇMA KARARLARI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Bakan Çavuşoğlu, Kudüs'te elçilik açama kararı alan ülkelere çağrıda bulunarak, "Tüm gelişmeler ışığında elbette önümüzdeki süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin toplanması gerektiğine inanıyoruz. Doğu Kudüs Komitesi'nin de toplanmasında fayda var. Kudüs'te büyükelçilik açma kararları, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu konuda karar alan ülkelerin, başta Kosova olmak üzere kararlarını gözden geçirmelerini istiyoruz. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Filistin Devlet Başkanı'nın uluslararası konferans teklifi vardı. Türkiye olarak bu konferansa güçlü bir destek veriyoruz. Türkiye- Filistin Ortak Komite toplantısının ilkini Ankara'da gerçekleştirmiştik. İkinci Ortak Komite toplantısını Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Filistin ekonomisine katkımız devam edecek. Zorlu Kovid- 19 sürecinde elimizden geldiği kadar Filistinli kardeşlerimize tıbbi malzemeleri, ayni ve yardım olmak üzere verdik. Filistin davasını yalnız bırakmadık, bundan sonraki süreçte de bırakmayacağız" diye konuştu.

"DOĞU KUDÜS'ÜN FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Malki, Türkiye'ye destekleri nedeniyle teşekkür ederek, "Türkiye, özellikle Sayın Erdoğan ve Sayın Abbas'ın ilişkilerinde birbirine destek oluyor. Burada Ankara'da sizlerle bu atmosferde birlikteyiz. Türkiye'nin desteklerinden dolayı, Filistin'e BM Filistin Yardım Ajansı'na destek verdiklerinden ötürü teşekkür ederim. Türkiye'nin siyasi tutumunu, gerçekten Filistin davasını, halkını sürekli desteklemektedir. Bu Türkiye'nin tutumu her zaman ve herkesten öndedir. Çok güçlü şekilde siyasi olarak bize ve Filistin halkına bütün alanlarda destek vermektedir. Türkiye her zaman bu destekleriyle öncü ülke olmuştur" ifadesini kullandı.

"SEÇİME GÖZLEMCİ DE GÖNDEREBİLİRİZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Filistin'deki seçim sürecine ilişkin, "Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve beraberliğe önem atfettiğimizi söylemiştim. Seçim süreci önemli bir boyuttur. Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Türkiye olarak ne varsa onu sağlamaya hazırız. Seçimle ilgili ihtiyaç duyulacak cihazların karşılanması dahil her türlü desteği vereceğimizi söylemiştik. 2006'daki seçimi AGİT'in kendisi gözlemlemişti. O zaman bu misyonların içinde Türk milletvekili arkadaşlarımız da olmuştu. Bu seçime gözlemci de gönderebiliriz. Filistin'in neye ihtiyacı varsa o desteği vermeye hazırız" dedi.

"DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜZEYİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Mısır ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "Görüşmelerde Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında heyetimiz temsil etti. Toplantılarımızın pozitif atmosferde geçtiğini anlıyoruz. İkili meseleler değerlendirildi, ayrıca bölgesel konularda da hem görüş alışverişi yapıldı hem de nasıl bir iş birliği yapılabilir bunları görüştüler. Karşılıklı herhangi belge ya da şart koşma gibi bir şey olmadı. Herkes kendi düşüncelerini samimi bir ortamda söyledi. Bundan sonra hangi adımları atacağımızı iki taraf da değerlendirecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi süreci derinleştirerek, genişleterek devam ettirme arzusundayız. Önce istihbaratlarımız, sonra bakanlıklar devreye girdi, bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu. Semih Şükrü ile de yani dışişleri bakanları düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır'ın özellikle Arap ve İslam Dünyası, Ortadoğu ve Afrika için önemi ortada; ama Filistin için önemini her zaman vurguladık. Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin'e vereceğimiz desteğin daha iyi koordine edilmesi demektir. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Türkiye, Mısır, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz - Son Dakika


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